El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la obra de construcción del nuevo Paso Bajo Nivel García Lorca. El proyecto que elimina la tradicional barrera de Caballito, entre Yerbal y Bogotá, aportará fluidez, seguridad y conectividad, en un cruce donde circulan más de 500 vehículos por hora y en donde la valla se mantiene baja, en promedio, unos 34 minutos por hora.

“Queremos que la gente se mueva más rápido y segura por la Ciudad. Por eso estamos haciendo otros pasos bajo nivel en la calle Irigoyen, cerca del estadio de Vélez, el de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, y el de la calle La Pampa, en Palermo, además de obras como la del puente Labruna, que serán un antes y después”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante un recorrido de tareas de supervisión.

¿Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel García Lorca?

La obra se encuentra hoy en una fase técnica clave: el empuje del cajón de hormigón que formará la estructura del túnel. Este procedimiento se realiza mediante potentes gatos hidráulicos que lo deslizan desde un pozo de lanzamiento hacia el sector ubicado bajo las vías.

A medida que la estructura avanza, se excava el terreno en su interior, permitiendo que el enclave se vaya formando progresivamente.

Esta técnica permite mantener en gran medida el servicio ferroviario del tren Sarmiento, algo fundamental tratándose de una de las líneas más utilizadas del área metropolitana.

Como preparativo, se construyó un paso a nivel vehicular provisorio en la calle Martín de Gainza. Su objetivo fue mantener la conexión vehicular entre ambos lados de las vías, una vez que iniciaron los trabajos en García Lorca, y que implicaron el corte total de la calle Lorca y del cruce.

"El nuevo Paso Bajo Nivel García Lorca generará mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel", destacó el GCBA.