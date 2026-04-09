La Ciudad activa obras para recuperar una de las casonas más emblemáticas de su historia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con el plan integral para recuperar la histórica casona del Jardín Botánico Carlos Thays.

Con obras en su interior y exterior, mejoras de accesibilidad y la incorporación de nuevos usos, la intervención buscará recuperar uno de los edificios más representativos del paisaje urbano porteño.

"Este increíble espacio verde es considerado uno de los mejores jardines botánicos del mundo y es una obligación para nosotros preservarlo. En los últimos meses, restauramos las esculturas invaluables que hay entre los senderos del jardín. La casona es otro lujo arquitectónico e histórico y es un honor hacernos cargo de su recuperación”, destacó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

¿Cómo será la obra de recuperación de la histórica casona del Jardín Botánico?

Ubicada en el corazón del predio, la casona de casi 150 años es un símbolo urbano vinculado a Carlos Thays, quien utilizó el edificio durante su gestión al frente de la Dirección de Paseos a fines del siglo XIX.

La obra contempla la restauración integral del interior y exterior, con trabajos en planta baja, planta alta y azotea. También se incorporarán mejoras en accesibilidad, como rampas en las torretas y la instalación de un ascensor interno. En paralelo, ya se inauguraron nuevos sanitarios públicos con instalaciones adaptadas para personas con discapacidad.

“El Jardín Botánico cumple un rol estratégico como infraestructura verde urbana: contribuye a la regulación térmica, la absorción de agua de lluvia y la conservación de biodiversidad. La puesta en valor de su casona muestra una forma de gestión que integra patrimonio, espacio público y ambiente, fortaleciendo tanto el patrimonio histórico como la resiliencia climática de nuestra Ciudad”, sumó la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini.

Entre las tareas previstas se destacan la conservación de las fachadas de ladrillo, la recuperación de la escalera histórica y de las carpinterías originales, incluyendo puertas y ventanas. Los trabajos incluyen limpieza, sellado, reposición de piezas, tratamiento de la madera y recambio de vidrios.

El proyecto también reorganiza los usos internos del edificio, suma mobiliario en la planta alta, mejora sanitarios y renueva la iluminación. Además, se crearán espacios comunes de uso abierto y un área destinada a un café.

La casona fue construida en 1881, a partir de un proyecto del ingeniero polaco Jordan Wysocki, convocado por Domingo Faustino Sarmiento para desarrollar un gran parque urbano. Su puesta en valor se complementa con un trabajo sostenido sobre el patrimonio artístico. Durante 2025, especialistas del taller MOA restauraron veinte esculturas del predio.

Además de su valor paisajístico, el predio cumple funciones clave en investigación, capacitación y conservación de la biodiversidad en un entorno plenamente urbano.