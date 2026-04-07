Construirán un nuevo parque en Buenos Aires: ¿En qué barrio se ubicará?

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de un nuevo parque en el barrio de Villa Urquiza.

El espacio verde que se emplazará en un terreno ferroviario que estaba ocupado beneficiará de forma directa a más de 50 mil vecinos.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes cerca de sus casas. Este nuevo parque en Villa Urquiza nos permite recuperar un predio hoy desaprovechado y transformarlo en un lugar con más verde para disfrutar del espacio público al aire libre”, destacó el titular de la cartera porteña, Ignacio Baistrocchi.

¿Cómo será el nuevo parque de Villa Urquiza?

El nuevo espacio verde estará ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B. En total, la obra abarcará más de 9.700 m² de regeneración del espacio público e incluirá tareas de mejoras en el entorno con una ampliación de veredas, más iluminación y acondicionamiento en materia de accesibilidad.

El diseño, ya aprobado, priorizará la incorporación de superficie verde; además de la plantación de nuevos árboles y la preservación de los existentes. La propuesta busca generar así una continuidad con la Plaza Casal y conformar un corredor en el barrio.

Como parte de la intervención, también se prevé la demolición de construcciones de hormigón que aún permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato. Por otro lado, se instalarán nuevas farolas peatonales para garantizar una iluminación adecuada y reforzar las condiciones de seguridad.

El nuevo parque quedará incorporado a la traza urbana y se complementará con conexiones peatonales que lo vincularán con la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre.

El desarrollo de la iniciativa contó con la participación de vecinos de la comuna, con quienes se realizaron tres encuentros participativos en los últimos meses para discutir el diseño. De esas reuniones surgieron aportes que fueron incorporados al proyecto y permitieron ajustar la propuesta final a las necesidades del barrio.