El Senado aprobó el pliego de Carlos "Coco" Mahiques como camarista de Casación Penal por cinco años más. La Libertad Avanza (LLA) logró la continuidad del jurista, miembro de la "casta" judicial, con la ayuda de los votos de la oposición, incluyendo el peronismo.

El pliego fue aprobado por 58 votos contra 11. El oficialismo no solo obtuvo el acompañamiento de los aliados tradicionales, sino que de parte del bloque Justicialista. Los votos negativos fueron todos del peronismo kirchnerista: José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Eduardo "Wado" De Pedro, Alicia Kirchner, Florencia López, Mariano Recalde, Martín Soria, Ana Marks, Jorge Capitanich y María Celeste Giménez Navarro.

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El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, obtuvo el acuerdo de la Cámara alta para extender su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

También, en la sesión, el Cuerpo autorizó el ingreso de otros 60 pliegos de jueces y defensores, que se debatirán en la comisión de Acuerdos del Senado. Previamente, este grupo parlamentario continuó con el proceso de audiencias públicas para nuevos funcionarios judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo.

El Senado aprobó el pliego de "Coco" Mahiques: qué se dijo:

"Hoy en la Argentina se juzga todo y de todos los partidos políticos. Si hay algo que se ha cometido mal, también se juzgará. Nosotros desde LLA decimos adelante con este pliego, porque Mahiques en cincuenta años de trayectoria ha demostrado que tiene la capacidad de representar a los ciudadanos y la justicia que este país necesita contra la impunidad de quienes buscan como justicia la impunidad permantente", afirmó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

Por el voto en contra, Soria, ex ministro de justicia, señaló que "Coco" Mahiques "integra el selecto grupo de jueces trasladados por el ex presidente Mauricio Macri para ocupar cargos estratégicos en el fuero Penal Federal, que la sociedad bautizó como Comodoro PRO".

Mayans, jefe de la bancada peronista, recordó que Mahiques padre e hijo participaron del viaje a Lago Escondido, a la mansión del magnate Joe Lewis, junto a fiscales y periodistas, en el hecho que denominó como "el acto de corrupción más grande de la historia"

A su turno, el senador por Chaco Jorge Capitanich pidió no seguir "convalidando prórrogas de cargos de ningún funcionario", pero corregir más irregularidades del sistema judicial..

"Aquí no podemos repetir mecánicamente procedimientos que no nos van a garantizar calidad institucional. Es hora de que este Congreso pueda garantizar la elección de un procurador general por un mandato, de no más de cinco años, que sea votado de una manera clara y contundente; que el sistema acusatorio se implemente con logística, recursos y el resguardo para que exista el Estado de Derecho y el debido proceso y que la Corte se constituya con los miembros que sea necesario", enumeró.



"Fondos Buitres": LLA pidió el pase a comisiones

Al inicio de la sesión del Senado, el senador de LLA Agustín Monteverde pidió la autorización para que el pago a dos "Fondos Buitres" vuelva a comisiones, ya que había llegado una adenda al acuerdo. La moción fue votada a favor por el Cuerpo.

La Cámara alta proponía votar la autorización para el pago a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que en total suman U$S 171 millones.

"Error técnico en el articulado", explicaron voces del oficialismo, que acotaron que la retirada del proyecto fue un "pedido de aliados" Desde una de las bancada consideradas aliadas por LLA ratificaron esta versión y acotaron que el acuerdo de pago tenía una fecha de vencimiento que los apremiaba.

Los senadores del peronismo entraron al recinto después del quórum, pero a entornistas del bloque les llamó la atención ver, antes de que arranque la sesión, a Bullrich charlando con los legisladores de LLA y bloques aliados. Desde una de estas bancadas y del oficialismo, explicaron que la jefa de la bancada oficialista les estaba explicando el pase a comisiones.

Por otra parte, el Senado aprobó por unanimidad tres acuerdos; uno de libre comercio entre el Mercosur con Singapur, y otros dos de seguridad Social entre Argentina con Suiza y con San Marino. El miembro informante fue el senador de LLA Francisco Paoltroni, que leyó durante toda su exposición. Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio para explicar que no se puede leer en el recinto.

Un cargo en el Senado para los aliados

El Senado le tomó juramento a Patricio Finochietto como el secretario de Coordinación Operativa. El cargo era ocupado por Manuel Chavarría, que derivó como consejero del Ente Binacional de Yaciretá. Al ex funcionario de la Cámara alta se lo señaló como un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo.

El nuevo funcionario fue propuesto en la sesión por la senadora de Independencia Beatriz Ávila, por Tucumán, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, integra el interbloque Impulso País, que integra el PRO y otros bloques provinciales.

Fuentes de LLA sostienen que formó parte de un acuerdo con el PRO. Desde el bloque amarillo no lo reconocen tanto como propio ni como representante del gobierno de Tucumán, sino que lo definieron como "un hombre de la Casa".