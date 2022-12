Vuelo del Lawfare: El juez Carlos Mahiques firmó 13 resoluciones cuando viajó a Lago Escondido

Por la firma de una de las resoluciones, una familiar de las víctimas del ARA San Juan denunció penalmente al camarista por el presunto falseamiento de documento público. El magistrado no había pedido licencia y no justificó su inasistencia a tribunales, según se desprende de un documento oficial. En el chat del Lawfare, un exespía había preguntado a los involucrados “cómo están con las cuestiones reglamentarias”.

El juez Carlos Mahiques firmó 13 resoluciones el 13 de octubre, el día que viajó temprano por la mañana a Bariloche a pasar dos noches en la mansión de Joe Lewis, todo indica que invitado por el Grupo Clarín. Por la rúbrica de una de esas resoluciones una familiar de las víctimas del ARA San Juan denunció penalmente al camarista por el presunto falseamiento de documento público. Según pudo constatar El Destape, el magistrado no pidió licencia por su viaje a Lago Escondido y no justificó su ausencia en tribunales, que se extendió del jueves 13 de octubre al sábado 15 del mismo mes. Así se desprende de una comunicación oficial de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal al juzgado que investiga el viaje del escándalo.

De acuerdo a la investigación por posibles dádivas del Grupo Clarín que se sustancia en la justicia federal de Bariloche, el 13 de octubre Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a otros tres jueces, un ex espía, un empresario, el jefe de los fiscales porteños y el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y arribó al aeropuerto rionegrino a las 9.30. Fue recibido, entre otros, por el presidente de Clarín, Jorge Rendo, y el director de Legales de Telecom y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El mismo 13 de octubre Mahiques aparece firmando 13 resoluciones en casos de lesa humanidad, narcotráfico y contrabando, tal como se desprende del buscador de fallos en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ). En todos esos documentos su firma aparece con la de su colega de la sala II, Guillermo Yacobucci. La tercera integrante de la sala, Ángela Ledesma, no rubricó ninguna de las mentadas resoluciones porque estaba de licencia. Su caso contrasta con el de Mahiques, que es el presidente de la sala.

“Cómo están con las cuestiones reglamentarias: pidieron licencia, etc. Eso también hay que fijarse”, comentó el exagente de la SIDE Leo Bergroth el 25 de octubre a los jueces que viajaron con él, según surge de uno de los chats filtrados que exponen cómo los funcionarios involucrados en el viaje a Lago Escondido buscan encubrir el presunto delito de dádivas en el que pudieron haber incurrido por haber aceptado una invitación de ejecutivos de Clarín. Ninguno de los 4 jueces, ni el ministro porteño ni el Fiscal General de la Ciudad respondió la consulta.

En el caso de Mahiques hay una razón. Desde la justicia federal de Bariloche, donde se investiga el vuelo del Lawfare, la jueza Silvina Domínguez consultó a la Cámara de Casación si Mahiques estaba en funciones o de licencia cuando viajó a la estancia de Lewis. El Presidente de la máxima instancia penal de país, Alejandro Slokar, respondió de forma contundente: "De acuerdo a lo que resulta de las constancias de su legajo personal el juez Carlos Alberto Mahiques: a) no informó del viaje a Lago Escondido, b) no pidió autorización, c) no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre, d) no justificó la inasistencia".

Carlos Mahiques llegó a la Casación Federal nombrado por Mauricio Macri. Llegó puesto a dedo, vía traslado, desde la Cámara de Casación ordinaria después de haberse desempeñado cómo Ministro de Justicia de Maria Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego del escándalo que se desató con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Mahiques logró a diferencia de ellos, el respaldo del Senado. Pero nunca concursó para el cargo que hoy desempeña.

La denuncia penal

Zulma Burgos, la madre de una de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, representada por la letrada Valeria Carreras, denunció este jueves a Mahiques por la firma de una resolución el mismo día que se dio el viaje a Lago Escondido.

Se trata de una resolución sobre un agente de la Aduana acusado como partícipe necesario del delito de contrabando agravado, en grado de tentativa, que fue sobreseído por la Casación porque la Justicia federal de Córdoba demoró casi dos décadas en resolver el caso.

Burgos y su abogada Carreras pidieron que se investigue a Mahiques por “la posible comisión de delito de aceptación de dadivas”, de “Falsedad ideológica de instrumentó público” y solicitó que “se de intervención al Consejo de la Magistratura”, según se desprende del escrito al que accedió El Destape. “Deberá el magistrado brindar explicación suficiente sobre su firma allí en una fecha en la que estaba en pleno vuelo a Bariloche junto a otros Jueces del Fuero Federal”, señalaron las denunciantes.

En la presentación se resalta que Mahiques interviene en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan -debe revisar el sobreseimiento de Macri- y fue recusado por la querella “por tener sobrados motivos para temer por su parcialidad” pero “todas las recusaciones han sido rechazadas”.

También se menciona, en base a artículos periodísticos, que el camarista “estuvo en el mundial de Qatar desde el 21 de noviembre al 3 de diciembre”. Las denunciantes se preguntan por el financiamiento de ese viaje. Consideran que debe investigarse cómo se dio “el pago de las entradas, el pago del chárter o vuelo, algo que al día de hoy deberá ser explicado debidamente”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, las denunciantes requieren que se determine si el juez había pedido licencia tanto para el viaje del 13 de octubre como para el de fines de noviembre así como se libren oficios a AFA y FIFA para determinar si adquirió entradas o fue invitado especial. Vale recordar que Mauricio Macri es titular de la Fundación FIFA.

En esa línea, se pidió que se informe de la denuncia al Consejo de la Magistratura (por ahora paralizado, tras la toma por asalto que hizo la Corte Suprema) y a la Cámara de Casación “a fin que suspenda preventivamente la participación del magistrado en causas donde medie conflicto de intereses con miembros de FIFA”. Una de esas causas es la del espionaje a los familiares del ARA San Juan ya que Macri es uno de los principales apuntados

La denuncia, que se presentó este jueves, quedó radicada en el juzgado federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo. Interviene la fiscalía 7, a cargo del fiscal Ramiro González.

Hora y lugar, la clave

La denuncia presentada por Burgos y Carreras puede abrir una investigación incómoda para el camarista. Como publica El Destape no fue 1 sino que fueron 13 las resoluciones que firmó Carlos Mahiques el día que viajó a Lago Escondido. Ante la presentación, será clave determinar a qué hora y dónde fueron rubricados los documentos judiciales.

Desde tribunales explicaban que hay dos formas de firmas “virtuales”: una electrónica y otra digital. Y que lo habitual en las resoluciones del tipo que firmó Mahiques suele ser utilizar la firma digital. Para rubricar con esa modalidad se debe usar una computadora del Poder Judicial de la Nación o ingresar en una propia a través de una VPN, con clave. Por eso, desde tribunales señalaban que “será clave determinar cuál fue el IP”, algo que puede aclarar el Departamento de Informática, indicaban.

Si se canalizara la denuncia y se abriera una investigación en sede penal o en el Consejo de la Magistratura, Mahiques podría tener que responder para evitar, de mínima, problemas del orden administrativo y disciplinario. Y no solo por la presentación de este jueves. A la luz del oficio cursado a la Casación Federal, la Justicia Federal de Bariloche también busca determinar si los magistrados que viajaron estaban de licencia o en funciones entre el 13 y el 15 de octubre.