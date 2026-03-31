El Gobierno ofrece "ofrendas" a la corporación judicial en plena lluvia de denuncias de corrupción mileista

En medio de los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno y avanzan en la Justicia, como la investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete Manuel Adorni, la criptoestafa $LIBRA y el sistema de coimas detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei decidió enviar un claro mensaje a la corporación judicial. Este lunes y martes, junto al flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el jefe de Estado envió al Senado los primeros pliegos de candidatos para ocupar la magistratura. Entre los postulantes figuran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; Ana María Juan, la pareja del juez que tiene el caso $LIBRA en los tribunales de Comodoro Py; y secretarios de jueces emblemáticos del lawfare.

También hay ascensos como el caso de Alejandro Catania, quien llevó y ralentizó una causa sensible para el poder como fue la del envío de armas a Bolivia durante el macrismo. Catania fue postulado para integrar la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico donde tramita la causa que el Gobierno impulsa contra los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

A todos ellos se suma Carlos “Coco” Mahiques, el padre de Juan Bautista, quien pidió seguir en su cargo de la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más a pesar de estar por cumplir los 75 años, la edad máxima para seguir en el cargo. El Gobierno envió su pliego hace un tiempo a la Cámara Alta y el 16 de abril habrá una audiencia pública. Se espera que su caso se trate en el paquete judicial que impulsa Mahiques hijo y que podría tener más envíos de pliegos en los últimos días. Es que en manos del Poder Ejecutivo había 203 ternas para resolver. Al cierre de esta nota se había enviado, aproximadamente, la cuarta parte de ese total.

Con la aprobación de una mayoría simple en la Cámara Alta –previo paso por la Comisión de Acuerdos donde los candidatos serán entrevistados-, los postulantes se transformarán en jueces. El Ejecutivo espera un rápido tratamiento parlamentario.

Los candidatos de Milei para la Justicia

Entre las decenas de pliegos de jueces que envió el Ejecutivo al Senado este lunes y martes (con las firmas de Milei y Mahiques) se destacan los de:

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue postulado para juez de un tribunal federal de Santa Fe.

El pliego de Rosatti fue enviado a la Cámara Alta el lunes. Es el mensaje 68/26. Fue propuesto como “Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe”. Es uno de los cargos para los que había concursado y quedado bien ternado. Milei y Mahiques lo seleccionaron por sobre los otros dos postulantes que había para el cargo. Su nominación es el gesto más rotundo del gobierno para la corporación judicial. ¿Por qué? Emilio Rosatti había concursado para dos cargos en el Consejo de la Magistratura que preside su padre: para un juzgado federal de primera instancia y un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ambos de Santa Fe, de donde es oriundo el supremo. Este lunes quedó seleccionado por el Presidente de la Nación para este último. En 2022, Emilio Rosatti había renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido interceptado por segunda vez manejando borracho. Entonces fue cuestionado por distintas organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial. También, casi seis años atrás, se difundió que tuvo una denuncia por violencia de género. Ninguno de estos antecedentes pesaron en su evaluación.

Tal como informó El Destape, diversas crónicas periodísticas dieron cuenta de que en la madrugada del 8 de enero de 2022, el joven Rosatti fue demorado mientras conducía su auto a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Provincial N°1, en Santa Fe. Según informó la Agencia de Seguridad Vial, el test de alcoholemia al que fue sometido entonces arrojó que el ahora candidato a juez tenía 2,24 gramos de alcohol en sangre. Tres días después fue sancionado con una multa de 50.000 pesos y la retención por 36 días de su licencia de conducir.

En marzo de 2021 el hijo del supremo había tenido un episodio similar en la misma ruta. Según publicó el diario La Capital, “en esa ocasión había sido detectado con 1,44 gramos de alcohol en sangre”. A finales de enero de 2022, diversas organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial habían elaborado una nota que dirigieron al entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, en la que le pidieron que se excluyera al hijo del supremo del concurso para juez de Santa Fe del que participaba. Finalmente, Rosatti hijo dejó ese concurso. Pero se anotó en otros dos. En uno de ellos llegó hasta la cima y ahora fue seleccionado para la magistratura.

Ana María Cristina Juan, la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA. Fue postulada para jueza federal en Hurlingham.

“Tengo el agrado de dirigirme para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional de la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, doctora Ana María Cristina Juan” se lee en el Mensaje del Expediente 64/26. Firman dicho Mensaje el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ana Juan es la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que tiene a su cargo el caso $LIBRA. Por ejemplo, es el magistrado que en los próximos días deberá resolver el pedido de indagatoria del propio Milei y su hermana Karina que realizó la querella a cargo del abogado y diputado nacional Juan Grabois. Se trata de unos de los casos de corrupción que más preocupa al jefe de Estado. Que proponga designar a la esposa del juez a cargo de esa pesquisa justo ahora genera todo tipo de suspicacias.

Como publicó El Destape, el pedido de indagatoria, que incluye a otras 9 personas, tuvo como disparador los resultados de un peritaje clave a los teléfonos y computadoras del trader Mauricio Novelli y el exintegrante de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Ambos son acusados de actuar como intermediarios en la criptoestafa junto a Manuel Terrones Godoy.

Como informó este medio, en el análisis de los dispositivos de Novelli y Morales que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se encontró documentación que complicó al jefe de Estado. Por ejemplo, entre los documentos analizados por la DATIP figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis a los “criptobro” por el apoyo de Milei al lanzamiento del token $LIBRA. Del mismo estudio también surge que al momento del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Milei y su hermana mantuvieron frenéticos llamados con Novelli.

María Julia Sosa, secretaria del juez del lawfare Julián Ercolini quien viajó junto a Juan Bautista a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. Fue postulada para jueza de TOCF en La Plata.

A través del Mensaje N° 44/26, Milei y Mahiques solicitaron al Senado el acuerdo para designar como jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, a María Julia Sosa. En la actualidad, Sosa está a cargo de la secretaría Nº 19 del juzgado federal de Comodoro Py que comanda Ercolini.

Ercolini es un juez paradigmático del Lawfare que quedó involucrado en el viaje a Lago Escondido, que reveló Pagina12 y El Destape. Ercolini (impulsó los casos Vialidad y Hotesur contra CFK, por ejemplo) fue investigado en esa causa junto a Mahiques, el ministro que ahora propone a su secretaria como magistrada.

El vuelo del lawfare a la mansión de Lewis se realizó el 13 de octubre del 2022. Fueron parte de ese vuelo:

Ercolini, que representaba a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa. Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y ahora ministro de Justicia de la Nación, que según una filtración de chats se encargaba del direccionamiento de la causa judicial que involucró a todos los viajeros. Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan bautista, integrante de la Cámara de Casación y que Milei propuso que siga en el cargo tras jubilarse. El juez penal económico Pablo Yadarola. Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE. El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, tal como reveló El Destape, manejaba 82 expedientes del grupo Clarín al momento del viaje. Marcelo D'Alessandro, entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.

El mentado vuelo todo indica que fue financiado por Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, según se desprende de los chats filtrados.

Finalmente, el juez de Comodoro Py Sebastián Ramos, que intercambió mensajes con Marcelo D’Alessandro tal como reveló una filtración, decidió anular toda la causa en base a un documento que reveló la lista de pasajeros del vuelo gestionado por la empresa Flyzar y en su momento publicó El Destape. Adujo que el documento se obtuvo como producto de una acción ilegal y desarrolló la tesis del fruto del árbol envenenado. El documento fue expuesto en el artículo “El vuelo del lawfare: el documento con los nombres de los jueces y fiscales que viajaron a Bariloche”. Ese documento complementó una información que había dado previamente Página 12 sobre una reunión de jueces y empresarios en la mansión de Lewis en Lago Escondido. Se trata de una prueba que complicaba a los acusados.

Alejandro Catania, el juez que tuvo y demoró el caso del envío de armas a Bolivia durante el macrismo: fue postulado para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que se volvió un tribunal de peso para el mileísmo. Se trata de un ascenso ya que es juez de primera instancia en el mismo fuero.

A través del Mensaje ° 46/26, Milei y Mahiques solicitaron acuerdo que se designe a Catania “vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Penal Económico”.

Además de participar ahora en pasajes del caso AFA que impulsa el gobierno, Catania tuvo durante el macrismo la causa por contrabando de armas a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales. En ese expediente quedó en el ojo de la tormenta la plana mayor del gobierno macrista pero finalmente el caso perdió peso. Catania hizo mucho por demorar el avance de esa pesquisa. Es claro que resulta impensable un apoyo armamentístico a una dictadura de un país vecino sin el visto bueno de las altas esferas gubernamentales.

Pablo Wilk, secretario del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, quien estuvo involucrado en el caso conocido como “Gestapo Antisindical”. Fue postulado para juez de TOCF en La Pata.

Mediante el mensaje Nº 47/26, Milei y Mahiques propusieron al Senado que se designe “juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata” a Pablo Wilk.

Tal como publicó El Destape, Wilk, como secretario del juzgado federal de Quilmes, quedó comprometido por el presunto armado de una causa contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina durante el macrismo. Se trata del caso conocido como “Gestapo Antisindical”.

¿Quién es Wilk? Es actualmente el secretario del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella. Ambos, Wilk y Armella, quedaron comprometidos en el caso Gestapo antisindical. La única causa federal que avanzó contra el sindicalista Pata Medina, referente de la UOCRA de La Plata, estuvo radicada en la secretaría de Wilk y se inició con un anónimo que todo indica armó la AFI macrista. Wilk mantuvo contactos telefónicos con funcionarios de María Eugenia Vidal y directivos de la ex SIDE en plena avanzada contra el gremialista y su entorno.

Para el ex ministro de Justicia de Milei y entonces abogado Mariano Cuneo Libarona, representante legal de Juan Horacio Homs en el caso Gestapo Antisindical (era querellante antes de ser ministro), Wilk fue “el cerebro” del Juzgado de Quilmes “y ‘artesano’ (ideólogo) de la causa” que se armó contra el Pata Medina y su entorno. Así lo dejó asentado en presentaciones que realizó ante el juez Ernesto Kreplak, donde también apuntó contra Armella.

Pero pasó el tiempo y la investigación sobre la pata judicial de ese armado quedó en la nada.

Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Bautista, fue propuesto para seguir 5 años más en su cargo de vocal en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Se trata de una extensión que impulsa el Gobierno ya que está por cumplir 75 años, el límite de edad que establece la Constitución para que un magistrado permanezca en el cargo.

Mahiques cumple 75 años el 1º de noviembre, la edad límite para que se jubile un juez salvo que logre una extensión habilitada por el gobierno y el Senado. Finalmente, la Casa Rosada decidió proponer la extensión de su estadía en Casación. Se hará una audiencia púbica el 16 de abril en la Cámara Alta. Exfuncionario de María Eugenia Vidal, Mahiques padre llegó a la Casación en 2018 a dedo por decisión del presidente Macri. Era funcionario de la entonces gobernadora bonaerense y provenía de la Casación nacional, donde se había tomado licencia. Al igual que Ercolini y el actual ministro de Justicia de la Nación, fue uno de los jueces que participó del viaje a la mansión de Joe Lewis en lo que se bautizó “el vuelo del Lawfare”. Por ese escándalo, Mahiques fue denunciado en sede penal y en el Consejo de la Magistratura pero logró salir airoso. La corporación judicial y mediática lo blindó.

Ahora, la misma corporación judicial recibe estas “ofrendas” del gobierno de Javier Milei. Está claro que no fue azarosa la llegada de Juan Bautista Mahiques a la cartera de Justicia. El interrogante que se abre es si este tipo de propuestas tendrán algún efecto sobre la Corte y los tribunales de Comodoro Py, por donde tramitan las causas que preocupan al Ejecutivo.