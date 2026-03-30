El Gobierno tiene necesidades judiciales y urgentes. El caso LIBRA, Andis y el reciente escándalo de Manuel Adorni. El flamante karinista Juan Bautista Mahiques fue empoderado en las últimas horas por el Gobierno.

El ministro de Justicia avanza en el impulso de la continuidad de su padre, Carlos "Coco" Mahiques en la Casación; designó a un nuevo subsecretario de DDHH y echó al que puso Santiago Caputo; mandó nuevos pliegos de jueces al Senado; e intenta saltear la interna de la Corte Suprema y de sus enemigos en Comodoro Py. El Presidente Javier Milei, su hermana Karina y el jefe de Gabinete, urgidos, respaldan.

Hoy hubo novedades en el Senado sobre el pedido del Poder Ejecutivo de extenderle el cargo a Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, como vocal de Casación.

Coco ya es responsable de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. Pero el pedido de un nuevo nombramiento lo hace Milei para asegurarle su renovación antes de que cumpla 75 años (la edad límite) en noviembre próximo. Un toma y daca familiar.

El Gobierno mandó el pedido en febrero antes de la asunción del ministro Mahiques. Ahora, la audiencia pública donde se evaluará la postulación de su padre se llevará a cabo el 16 de abril en la Cámara Alta. El artículo 99 inciso 4 prevé que los jueces pueden ser nuevamente nombrados cuando estén por tocar los 75 años por períodos de cinco años con acuerdo del Senado.

En otro movimiento fuerte, Mahiques meterá mano en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Echará a Joaquín Mogaburu, que había sido elegido por Santiago Caputo. Dejará su cargo a menos de tres meses de ser designado. El nuevo ministro pondrá en ese lugar a Leonardo Szuchet, un abogado penalista estuvo en ese área en los gobiernos de Mauricio Macri en la Ciudad y en Nación.

Mahiques, totalmente empoderado por Karina Milei y su operador judicial Santiago Viola (hoy viceministro de Justicia), viene de retocar el Código Penal que en parte trabajó el equipo jurídico de Caputo y que había sido anunciado por Patricia Bullrich generó ruido interno.

El ministro arranca su gestión para ocupar vacantes en la Justicia, el principal reclamo del Poder Judicial que la anterior gestión de Mariano Cúneo Libarona no pudo cumplir. Envió 62 pliegos al Senado a tratarse en las próximas semanas. Aún faltan más de 200 candidaturas más que Mahiques y el Gobierno negocian con otros actores de poder.

En el medio de estos movimientos del ministro se dio un dato llamativo: Ariel Lijo se tomó una semana de licencia en medio de la investigación que lleva adelante sobre el caso Adorni.

Lijo dejó trascender su malestar por la elección de Mahiques en justicia. Ambos son de tribus distintas adentro de Comodoro Py. Y los dos van por un premio mayor: quieren ser Procurador General de la Nación.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta saltear las internas en la Corte Suprema. Con la decisión final de dejar la integración del máximo tribunal tal cual está ahora (con solo 3 miembros), Mahiques no quiere intervenir en los conflictos del trío.

Hoy la Corte Suprema de Justicia revelará el nuevo reglamento para la selección de jueces. El tribunal convocó a un acto público donde estarán los tres jueces para hacer la presentación.

Este tema ya tuvo una polémica: el proyecto fue promovido por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no lo firmó.