Una figura reconocida decidió abandonar Telefe abruptamente luego de 28 años.

El actual CEO de Telefe cierra una etapa profesional en su vida y decidió abandonar el canal luego de 28 años a la par. Darío Turovelzky empezó su camino junto a Telefe con el cargo de asistente de producción del programa de Susana Gimenéz en 1998. Ahora, el canal atraviesa grandes cambios con la llegada de un nuevo dueño en 2025, lo que provocó movimientos internos con las apariciones de Gustavo Scaglione, José Luis Manzano y Daniel Vila.

El periodista Nacho Rodriguez declaró en X que Darío renuncia a su puesto de gerente debido a algunos desacuerdos con los manejos del canal. Asimismo, comentó que el hijo de Daniel, Agustín Vila, es el encargado de ocupar la vacante disponible.

De este modo, el periodista confirmó: “Darío Turovelzky deja Telefe, tal y como anticipé ni bien asumieron las nuevas autoridades. Era cuestión de tiempo. No está de acuerdo con algunos manejos y decisiones de la nueva gestión. Ya el lunes no estará en los Martín Fierro de aire. Este viernes sería su último día”.

Además, agregó: “Siempre Primero. Agustín Vila, sería el nuevo gerente de Telefe, en el lugar que deja vacante Darío Turovelzky El hijo de Daniel Vila, ya tiene experiencia en los medios del Grupo América. De esta manera se afianza la relación entre Telefe y América TV como hermanos”.

Los cambios de Telefe con la llegada de Gustavo Scaglione

Telefe cambió de dueño tras un proceso de negociaciones que terminaron con la adquisición por parte de un grupo de empresarios liderado por Gustavo Scaglione. En el proceso, se implementó la incorporación del canal a su grupo de medios, junto con otras transmisiones audiovisuales. Asimismo, a través de un comunicado, la emisora aseguró la transacción y señaló: “Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del entretenimiento en Argentina”.