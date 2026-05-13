Presupuesto universitario: ante el fallo inminente, la UBA pidió a la Corte que se cumpla la ley

La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución en la que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida "a la mayor brevedad posible" sobre la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente. El planteo se conoció luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y distintos puntos del país.

También se conoció después del último avance en el proceso legal. El reclamo judicial por el financiamiento universitario atraviesa distintas instancias desde hace meses y ahora quedó en condiciones de ser tratado por la Corte Suprema. Así lo informó la cuenta especializada Palabras del Derecho, que publicó que el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo ley 16.986” ya quedó listo para resolución del máximo tribunal.

El último pronunciamiento de la UBA fue aprobado por el Consejo Superior durante su sesión del 13 de mayo y apunta directamente al expediente judicial que enfrenta al Gobierno nacional con el sistema universitario público por el financiamiento educativo. La resolución también remarca el "amplio consenso social" en defensa de la universidad pública y gratuita.

En el documento, la UBA expresó "el más profundo agradecimiento y reconocimiento" a la sociedad argentina por acompañar la 4ta Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. Además, reafirmó su compromiso con "la defensa del sistema universitario público argentino" y reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el pedido formal a la Corte Suprema para que avance sobre la causa judicial que discute el cumplimiento de la Ley N° 27.795. Según señaló la universidad, existen fallos favorables en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenaron al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5° y 6° de esa normativa. "Resulta necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida en la causa judicial en trámite a fin de garantizar la plena vigencia de la ley y la protección efectiva del sistema universitario público argentino", sostuvo el texto aprobado por el Consejo Superior.

El reclamo por el financiamiento universitario

La resolución de la UBA se da en medio del conflicto abierto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei por el presupuesto universitario y los salarios docentes y nodocentes. En el texto aprobado, las autoridades universitarias señalaron que la movilización federal "expresó el legítimo reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario", además de advertir sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las universidades nacionales. La universidad también destacó que la masiva convocatoria de la marcha dejó en evidencia "el sólido compromiso de la sociedad argentina con la educación pública y el sistema universitario público en su conjunto".

Este miércoles, la UBA también le solicitó al juez de primera instancia que avance "a la mayor brevedad posible" sobre la cuestión de fondo para garantizar la protección efectiva del sistema universitario público argentino.