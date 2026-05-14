Mineros bolivianos se enfrentan a la policía y explosiones sacuden La Paz

Los bolivianos protestan en La Paz y El Alto contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz

Violentos enfrentamientos en los que se ‌escucharon explosiones ‌tuvieron lugar este jueves en La Paz, en el transcurso de una marcha organizada por grupos mineros que exigían la dimisión del ​presidente Rodrigo ⁠Paz.

Los manifestantes, a quienes ‌un testigo de Reuters ⁠vio lanzando lo ⁠que parecían ser cartuchos de dinamita, se enfrentaron a la ⁠policía cuando intentaban entrar ​en la Plaza ‌Murillo, la plaza ‌central de la ciudad.

Los mineros ⁠locales exigen un mayor acceso a explosivos y combustible, así como la ​revisión ‌de los contratos y la aplicación de la normativa minera.

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Seis meses después de la toma de ⁠posesión de Paz tras una contundente victoria electoral, Bolivia se enfrenta a una crisis económica y energética cada vez más severa, agravada por la ‌escasez de dólares y la caída de la producción energética nacional.

También ha crecido el malestar social con protestas y ‌tensiones que involucran a grupos mineros, agrícolas y otros afines ‌a los ⁠sindicatos.

Los funcionarios del Gobierno han culpado a ​la oposición de avivar las protestas.

(Redacción equipo Reuters;Traducido por Jorge Otaola;Editado por Nicolás Misculin)