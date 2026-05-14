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Mineros bolivianos se enfrentan a la policía y explosiones sacuden La Paz

14 de mayo, 2026 | 17.34

Violentos enfrentamientos en los que se ‌escucharon explosiones ‌tuvieron lugar este jueves en La Paz, en el transcurso de una marcha organizada por grupos mineros que exigían la dimisión del ​presidente Rodrigo ⁠Paz.

Los manifestantes, a quienes ‌un testigo de Reuters ⁠vio lanzando lo ⁠que parecían ser cartuchos de dinamita, se enfrentaron a la ⁠policía cuando intentaban entrar ​en la Plaza ‌Murillo, la plaza ‌central de la ciudad.

Los mineros ⁠locales exigen un mayor acceso a explosivos y combustible, así como la ​revisión ‌de los contratos y la aplicación de la normativa minera.

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Seis meses después de la toma de ⁠posesión de Paz tras una contundente victoria electoral, Bolivia se enfrenta a una crisis económica y energética cada vez más severa, agravada por la ‌escasez de dólares y la caída de la producción energética nacional.

También ha crecido el malestar social con protestas y ‌tensiones que involucran a grupos mineros, agrícolas y otros afines ‌a los ⁠sindicatos.

Los funcionarios del Gobierno han culpado a ​la oposición de avivar las protestas.

(Redacción equipo Reuters;Traducido por Jorge Otaola;Editado por Nicolás Misculin)

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