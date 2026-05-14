Conmoción en Telefe ante el picante cruce de dos panelistas: "Irrespetuosa"

Tenso momento al aire en Telefe.

Un momento de máxima tensión sacudió la pantalla de Telefe en la previa de una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada, y esta vez no fue dentro de la casa, sino en pleno debate.

¿Quiénes son las panelistas que se pelearon?

Las protagonistas del cruce fueron Mica Viciconte y Daniela Celis, quienes terminaron protagonizando un ida y vuelta caliente que rápidamente se volvió viral.

Mica Viciconte y Daniela Celis se cruzaron feo.

Todo ocurrió en La Jugada, donde el panel analizaba la estrategia de Lolo Poggio, una de las participantes más discutidas del momento dentro de la casa.

¿Qué pasó entre Mica Viciconte y Daniela Celis?

Mientras Daniela defendía con firmeza el juego de Lolo, Viciconte decidió ir al choque con una pregunta directa que desató el conflicto. “Para vos, Dani, que la defendés tanto, ¿cuál es el juego de Lolo?”, lanzó.

La respuesta de Celis no tardó en llegar y sorprendió por el tono. “¿No estás viendo Gran Hermano? ¿Por qué tengo que explicarte yo el juego de Lolo?”, retrucó, generando incomodidad en el estudio.

Ahí fue cuando todo escaló. Visiblemente molesta, Mica reaccionó con ironía y marcó el clima que se venía. “Ya me hizo efecto la pastilla. Voy a arrancar en tres, dos, uno”, dijo antes de pasar al ataque.

Y cumplió. “Escuchame una cosa, irrespetuosa. Yo soy acá la mayor…”, disparó sin filtro, en una frase que dejó a todos en silencio por unos segundos.

Lejos de bajar la intensidad, Viciconte redobló la apuesta y cuestionó directamente la mirada de su compañera. “Me parece que estás viendo otro Gran Hermano. ¿Cuál es el juego de Lolo?”, insistió, elevando todavía más la tensión.

La reacción de Daniela fue tan llamativa como el cruce. En lugar de responder, eligió ignorarla y marcó distancia. “A esta señora que me grita no le voy a responder nada”, sentenció. El remate llegó de parte de Mica, que no dejó pasar la situación. “No sabe, no contesta”, lanzó con tono burlón, cerrando uno de los momentos más incómodos del programa.

El cruce no tardó en explotar en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron a Viciconte y quienes salieron a bancar a Celis. En la previa de una gala clave, la tensión se trasladó del juego al estudio. Y esta vez, las que quedaron en placa… fueron las panelistas.