Cambia para siempre el tren Mitre al entrar a Retiro y Tigre: la nueva medida sobre la velocidad

A partir de este lunes 11 de mayo, los trenes de la línea Mitre ya no estarán obligados a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora. La Resolución 23/2026 de la Secretaría de Transporte derogó la normativa que imponía ese límite, luego de que se verificaran las mejoras en los sistemas de seguridad ferroviaria.

La medida, que regía desde 2013 como respuesta al segundo accidente de la estación Once de la línea Sarmiento, había sido concebida para evitar colisiones contra los paragolpes por errores humanos. Sin embargo, tras la modernización de los sistemas de señalamiento y la instalación del frenado automático ATS (Automatic Train Stop) , las autoridades consideraron que ya no era necesaria.

Velocidades actualizadas

En la práctica, los trenes de la línea Mitre podrán ingresar a la estación Retiro a 20 km/h (cuatro veces más que antes), siempre que cuenten con el equipo ATS operativo. Para las estaciones Bartolomé Mitre y Tigre, la velocidad máxima será de 12 km/h. En el caso de las unidades que no tengan instalado el sistema de frenado automático, el límite será de 12 km/h en todas las terminales. También se eliminó la obligación de que el Jefe de Tren acompañe al conductor en la cabina durante la maniobra de ingreso.

Próximos pasos para otras líneas

La misma resolución elimina la restricción para la línea Mitre de forma inmediata. En cuanto a las líneas Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa, se encuentran en fase de pruebas y podrán levantar la limitación en los próximos días, una vez que se verifique el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad en sus respectivas terminales.

El origen de la medida: el accidente de Once de 2013

La norma derogada había sido implementada tras el segundo accidente ferroviario en la estación Once de la línea Sarmiento, ocurrido en octubre de 2013. Una formación ingresó a la cabecera a una velocidad superior a la permitida y chocó contra los paragolpes. Afortunadamente, al ser sábado por la mañana y con poca concurrencia, no hubo víctimas fatales, a diferencia de la tragedia de febrero de 2012 que dejó 51 muertos.

En aquel contexto, la medida se aplicó a las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa por carecer de sistemas que evitaran una colisión por error humano. Hoy, con la tecnología ATS instalada, la restricción perdió sentido.

Un avance en seguridad operacional

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) fue la entidad que propuso la eliminación de la resolución de 2013, argumentando que "las condiciones que motivaron su dictado han sido sustancialmente superadas". Los organismos de control, como la CNRT y ADIF, avalaron el cambio tras verificar las mejoras. La derogación se publicó el 17 de abril y entró en vigor este lunes tras las pruebas satisfactorias.