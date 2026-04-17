El Gobierno Nacional derogó la resolución que obliga a los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad de apenas 5 km/h.

La medida, establecida a través de la Resolución 23/2026, dejó sin efecto el texto 1243 emitido en 2013 por el entonces Ministerio del Interior y Transporte, que se había implementado como consecuencia del segundo accidente de Once, ocurrido en octubre de ese año.

El siniestro se produjo cuando una formación ingresó a la cabecera de la línea que une la zona oeste con la Ciudad de Buenos Aires a una velocidad superior a la permitida, colisionando contra los paragolpes de la estación. Dado que el hecho se produjo un sábado por la mañana, en un momento en el que viajaban pocos pasajeros, y a una velocidad menor al trágico accidente de febrero de 2012, no hubo fallecidos.

¿Cómo funcionarán los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento?

La Resolución 23/2026 dio por finalizada la prohibición de ingreso de las formaciones a las estaciones terminales de las líneas Mitre y Sarmiento a una velocidad de apenas 5 km/h.

La eliminación responde a la incorporación de los sistemas de señalamiento e instalación del frenado automático ATS en las terminales.

Según consta en los considerandos, fue la propia compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) la que propuso la eliminación de la resolución de 2013, al considerar que fue dictada “en un contexto excepcional” y que “las condiciones que motivaron el dictado de dicha norma han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental; en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)”.

Conforme a la información recopilada por el portal EnElSubte.com, en los próximos días Trenes Argentinos suprimirá la restricción y realizará ajustes en los diagramas vigentes, lo que traerá ligeras mejoras en los tiempos de viaje.