Cambios en el tren Sarmiento: a qué hora salen las primeras y últimas formaciones esta semana

De lunes a viernes el servicio circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías.

La compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) inició este lunes 13 de abril la reducción de los servicios en el Tren Sarmiento que unen la zona oeste del conurbano bonaerense con la estación Once de la Ciudad de Buenos Aires.

La afección que se extenderá hasta el viernes 17, responderá a la ejecución de obras en zona de vías, dando como resultado el despliegue de nuevos horarios de inicio y salida de las formaciones, desde y hacia los nodos de cabecera.

"De lunes a viernes el servicio circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías", repasó SOFSA a través de un comunicado.

Servicio limitado del Tren Sarmiento: a qué hora salen las primeras y últimas formaciones

Los primeros y últimos servicios del ramal Once - Moreno circularán este lunes 13 y hasta el viernes 17 con modificaciones en sus horarios. El cronograma oficial comunicado por SOFSA estableció las siguientes pautas arribo y salida:

De lunes a viernes | Primer Tren

Once - Moreno: 4:35 hrs

Merlo - Once: 3:22 hrs

Moreno - Once: 3:44 hrs

De lunes a viernes | Último tren