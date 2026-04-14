Cierran el Tren de La Costa: hasta cuándo estará suspendido el servicio

La compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) anunció el cierre provisorio del Tren de la Costa. El servicio se mantendrá inoperativo por tres semanas.

De acuerdo a la información oficial, la suspensión responderá a la ejecución de trabajos hidráulicos que se realizarán en la localidad de San Isidro con el fin de prevenir inundaciones también en zonas aledañas.

¿Por qué suspenden los servicios del Tren de la Costa y cuándo se reanudará su circulación?

La interrupción del recorrido comenzó el lunes 13 de abril y continuará hasta el domingo 3 de mayo, de acuerdo con lo informado por SOFSE. Las obras en San Isidro requieren el corte total de la energía eléctrica de la vía ferroviaria por motivos de seguridad por parte de los operativos.

El proyecto del aliviador pluvial en la cuenca Alto Perú promete mejorar el drenaje del agua de lluvia y disminuir el impacto de las inundaciones en diferentes áreas del distrito. Según lo previsto, no se espera que la obra precise de extensiones temporales para su finalización.

Más allá de la clausura de la vía ferroviaria, los trabajos provocarán restricciones temporarias en la circulación: se interrumpió el paso vehicular y peatonal en el cruce de 33 Orientales, se valló la zona y se colocó señalética de prevención.

Quienes circulen a pie o en auto podrán optar por rutas alternativas a través de las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu mientras se estén realizando las intervenciones en el Tren de la Costa.