Es la capital de las tortitas negras y tiene unas de las termas terapéuticas más famosas: la escapada ideal para jubilados

En la provincia de Buenos Aires, escondido entre la llanura pampeana y la vera del arroyo Tapalqué, se encuentra un pueblo que combina tradición, naturaleza y bienestar. Tapalqué —cuyo nombre significa “lugar de bañados y totoras” en mapuche— se ha convertido en un refugio ideal para jubilados y personas mayores que buscan descanso, salud y precios accesibles.

El Parque Termal Tapalqué es su principal atracción. Sus aguas son minero-medicinales, con propiedades terapéuticas que actúan como estimulantes de las funciones orgánicas y metabólicas. Un baño de inmersión de apenas 20 minutos puede mejorar la circulación, aliviar contracturas y recuperar el equilibrio del cuerpo. Están especialmente indicadas para personas con trastornos reumatológicos (artrosis, raquialgias, reumatismos), para deportistas y para quienes se recuperan de cirugías o accidentes.

Descuentos exclusivos para jubilados

La entrada general al parque termal cuesta 20.000 para no residentes. Pero los jubilados y pensionados tienen un 25% de descuento. Además, los beneficiarios del IPS (Instituto de Previsión Social bonaerense) pueden acceder a descuentos adicionales: 10% de descuento si visitan el predio un día de semana y 20% de descuento los fines de semana (porcentajes que se aplican sobre el valor ya bonificado).

Los menores de 12 años abonan 15.000, mientras que los residentes de Tapalque pagan 10.000. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los menores de 2 años ingresan sin cargo.

Los tickets pueden adquirirse en la página web oficial del municipio o en la boletería del parque.

Más que termas: la capital de la Tortita Negra

Tapalqué no es solo agua caliente. La ciudad es reconocida como la capital nacional de la Tortita Negra, esa factura espolvoreada con azúcar oscura en su cara superior que es un clásico de las panaderías bonaerenses. Los visitantes pueden probar la versión tradicional y también la tortita gigante, ideal para compartir.

El entorno natural invita a caminar junto al arroyo, respirar aire puro y desconectarse del ruido urbano. También se puede visitar la histórica pulpería San Gervasio (un viaje al pasado criollo) y el Museo Municipal, que guarda piezas de la historia local.

Cómo llegar desde CABA

Tapalqué está en el corazón de la provincia de Buenos Aires, a unas tres horas de auto desde la Capital Federal. El recorrido es sencillo y pintoresco:

Salir de CABA por la Autopista Riccheri hacia Cañuelas. Continuar por la RN 205 en dirección a Saladillo. En la rotonda de empalme, tomar la RP 51 y seguir hasta Tapalqué.

El camino atraviesa paisajes rurales ideales para viajar con mate en la mano y sin apuros. Una vez allí, el silencio, el agua caliente y la famosa tortita negra esperan.