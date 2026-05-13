Kicillof quiere completar la Suprema Corte bonaerense antes de fin de año

En medio de la gestión provincial y de su armado federal por las provincias a través del MDF, desde el entorno del gobernador Axel Kicillof confirmaron a El Destape que este año enviarán los cuatro pliegos para completar las vacantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. “Queremos completar los cargos para este año”, indicaron aunque advirtieron que primero tienen que estar constituidas las comisiones en el Senado bonaerense y el organismo debe tener un normal funcionamiento.

Las cuatro sillas a ocupar serán una negociación que el gobernador encarará los próximos meses. Según pudo saber este medio, “si bien los 4 nombres no están definidos”, ya “hay un grupo de pliegos” que el mandatario evaluó. “Va a ser este año”, señalaron desde su entorno, ya que en 2027 “el gobernador va a estar con las elecciones; no puede estar negociando los cargos”.

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Días atrás, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que propone la autonomía presupuestaria. En ese acto, el presidente del Tribunal Sergio Torres, se refirió a la falta de nombramientos en el máximo tribunal provincial. “Somos 3 cuando debiéramos ser 7, este Superior Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, dijo enfáticamente.

El gobierno bonaerense dio respuesta a ello. La semana pasada en la conferencia de prensa de Casa de gobierno, el ministro Carlos Bianco se refirió a la situación tras una consulta de la prensa. “Sobre el envío de pliegos al Senado para miembros de la Corte es una prerrogativa, una potestad del Gobernador”, explicó y agregó: “Lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 7 jueces. Sin embargo, en los últimos 5 años, producto de renuncias y fallecimientos, quedaron solo 3 magistrados. El último en renunciar y jubilarse fue Luis Esteban Genoud, quien dejó su cargo el 1° de junio de 2024. En 2021 se jubiló el juez Eduardo Pettigiani; y en abril del mismo año falleció Eduardo de Lázzari. En 2019 se jubiló Francisco Roncoroni. Esas bancas no fueron renovadas. Actualmente el máximo Tribunal lo componen Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria.

PASO y desdoblamiento en 2027

Mientras en el Congreso de la Nación los proyectos de ley de reforma política - que implican la eliminación de las PASO y la posibilidad de que en la lista única se incorpore un casillero para votar la boleta completa - en la provincia de Buenos Aires la estrategia política recae sobre el gobernador bonaerense. Desde su entorno reina el hermetismo y no adelantaron ningún escenario posible. Sin embargo, no descartan que se pueda realizar una PASO para los cargos de gobernador, legislador e intendente municipal.

La ley 14.084 de las PASO bonaerense, solo ata esas elecciones al escenario nacional para los cargos de “presidente y vice, parlamentarios del MERCOSUR, diputados nacionales y/o convencionales constituyentes”. De eliminarse las PASO a nivel nacional, el Gobernador tiene las herramientas para llamar a una PASO bonaerense para el resto de los cargos; es decir a “gobernador, legisladores provinciales e intendente y concejales”. “Falta mucho”, señalaron desde el entorno de Kicillof a este medio, aunque reconocieron que es uno de los escenarios sobre la mesa.

De optar por esta posibilidad la disputa radicaría en la “fecha” de convocatoria y en la estrategia que se utilizaría. Las PASO podrían funcionar como un "desdoblamiento encubierto" y luego ir a una elección nacional definitoria. Otro escenario es el desdoblamiento de facto.

En 2025 el mandatario lo hizo por primera vez y ganó por una diferencia de 14 puntos. Sin embargo, casi 50 días después, en las elecciones nacionales la diferencia se achicó y el peronismo perdió por medio punto. Es un escenario que no puede volver a repetirse en 2027. De seguir por este camino, algunos espacios del peronismo plantean que tiene que haber fechas “bien distanciadas” con la elección nacional que sería en octubre del año entrante. El mes de mayo resuena en varios despachos políticos del peronismo bonaerense. Pero nada está cerrado.

Al respecto, en la previa a la asunción de Axel Kicillof al frente del PJ bonaerense, Carlos Bianco afirmó: “Si hay un candidato que es el preferido de la mayoría, capaz no es necesario ir a una PASO". Días después, y jugando a las escondidas, en la feria de libro, el ministro de Gobierno se mostró a favor de usar las Primarias: "Estoy a favor de las PASO, es la mejor herramienta para dirimir diferencias, es transparente y la fiscaliza la justicia”.