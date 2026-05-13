Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Adorni: "Se metió"

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Adorni.

La multitudinaria Marcha Federal Universitaria dejó postales inolvidables y mensajes letales contra el Gobierno nacional. En la pantalla de A24, el periodista Eduardo Feinmann analizó las repercusiones de la movilización y destacó un detalle insoslayable: el rotundo protagonismo de Manuel Adorni en los carteles de los manifestantes, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Durante su habitual programa televisivo, el conductor detalló el clima de la masiva concentración y leyó las principales consignas. "En la marcha he visto muchos carteles. Hay uno que dice 'que en paz descanse la ciencia', y otro 'que en paz descanse la educación pública'", arrancó el presentador para ilustrar el malestar generalizado frente al ajuste oficial. Sin embargo, el conductor se detuvo en una particularidad que expone el desgaste de Adorni.

Los carteles contra Adorni

Lejos de pasar desapercibido, el escándalo patrimonial del funcionario caló hondo en la sociedad. "En los carteles, el apellido Manuel Adorni se metió en todo", remarcó el analista con notable sorpresa.

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Adorni.

Acto seguido, enumeró las ocurrentes frases de los asistentes para repudiar la doble vara del oficialismo ante la crisis económica. "Otro cartel dice 'el riesgo Adorni hace que tu sueldo no aumente'", citó.

Para coronar su reporte, Feinmann destacó otras pancartas letales que apuntaron directo contra la idoneidad del jefe de Gabinete. "'Estudiá si no querés ser Adorni', decía uno de los carteles", relató con asombro. Finalmente, describió una última imagen muy representativa de la jornada: el famoso lema oficial "'No hay plata' y con la imagen de un dibujo con Adorni".