Las formaciones que conectan la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya no están obligadas a ingresar a 5 kilómetros por hora en Retiro, Tigre y Bartolomé Mitre.

La línea Mitre comenzó a operar esta semana con el nuevo esquema de velocidades en sus estaciones terminales, dejando atrás la restricción que había estado vigente durante más de una década.

Oficializada a través de la Resolución 23/2026, desde el lunes las formaciones que conectan la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya no están obligadas a ingresar a 5 kilómetros por hora en Retiro, Tigre y Bartolomé Mitre.

La decisión se apoya en la derogación de la normativa 1243/2013, implementada luego del segundo accidente ferroviario que tuvo en Once.

¿Cómo funciona el nuevo límite de velocidad en los trenes de la línea Mitre?

Con la entrada en vigencia de la Resolución 23/2026, los trenes de la línea Mitre comenzaron a ingresar desde este lunes a 20 km/h en Retiro y a 12 km/h en las cabeceras de Tigre y Bartolomé Mitre.

El cambio fue posible gracias a la incorporación de nuevas tecnologías ferroviarias y a la modernización de la infraestructura en la terminal de Retiro. Entre los principales avances aparece el sistema ATS (Automatic Train Stop), un mecanismo de frenado automático que supervisa la velocidad de las formaciones y puede intervenir si detecta una maniobra riesgosa. También se renovó el señalamiento en sectores clave de la línea.

Según especialistas del sector consultados por el portal En El Subte, la restricción de 5 km/h tenía un impacto directo en los tiempos de viaje y en la frecuencia del servicio. En horas pico, las formaciones podían demorar varios minutos adicionales para completar el ingreso a las terminales, lo que generaba congestión operativa y demoras acumuladas.

La modificación, que ya comenzó a aplicarse en la línea Mitre, también prevé extenderse a las líneas Sarmiento y Urquiza, además del Tren de la Costa, donde todavía continúan las pruebas técnicas para habilitar velocidades mayores en las estaciones terminales.