Franco Colapinto no se detiene: los detalles de sus preparativos para el GP de Canadá

Colapinto suma siete puntos en el campeonato.

La pausa por las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en abril le vino bien a Franco Colapinto, quien volvió recargado a la Fórmula 1 tras su exhibición en Buenos Aires a bordo del Lotus E20 y el Mercedes W196. Tal es así que el pilarense la rompió en el GP de Miami, donde superó a su compañero en las dos clasificaciones y cruzó la línea de meta en el octavo lugar, aunque luego fue reposicionado como séptimo por la sanción que recibió la Ferrari de Charles Leclerc.

De ahí que la cita en el Autódromo Internacional de Miami haya sido tan importante para el piloto argentino, que incluso se dio el lujo de recibir el apoyo de Lionel Messi y su familia en el paddock. Ahora bien, con la cuarta fecha superada, Franco sabe que tiene que mantener el buen ritmo para seguir sumando puntos en el campeonato, de manera que optó por no dormirse en los laureles e iniciar rápidamente los preparativos para la quinta fecha.

Apenas 48 horas después del GP de Miami, el pilarense subió una story en su cuenta de Instagram mostrándose frente al simulador de Alpine mientras conducía por el Circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Canadá. “A laburar”, había escrito Colapinto, que el año pasado tuvo uno de sus mejores resultados en el trazado de Montreal al terminar en el decimotercer lugar, mismo resultado que había obtenido semanas atrás en Mónaco.

De acuerdo con la información recopilada por Infobae, “Fran” continuará con los trabajos sobre el simulador en el transcurso de esta semana, de manera tal de adaptarse al circuito y que los ingenieros recopilen datos para la puesta a punto. Cabe mencionar que las horas en el simulador son claves para que el equipo evalúe el rendimiento de nuevas piezas, ya que el sistema de la simulación se configura con los parámetros del monoplaza real.

Por otra parte, es importante recordar que Alpine llevará una importante modificación en el A526 del argentino, ya que se incluirá el nuevo sistema de apertura del alerón trasero, el cual ya usó Pierre Gasly en Miami. Dicha actualización pondrá a los dos pilotos del equipo galo en igualdad de condiciones para competir entre sí en la quinta fecha al volver al sistema tradicional de apertura luego de haber iniciado la temporada con una apertura que partía del lado inferior.

Así se ve el Circuito Gilles Villeneuve en el simulador de Alpine.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará entre el 22 y 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres, que podría llegar a durar una hora y media, sujeto a decisión de la FIA. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.