El tribunal anticorrupción de Ucrania ordena la detención del exjefe de gabinete de Zelenski

FOTO DE ARCHIVO. El exjefe de la oficina presidencial Andri Yermak, acusado de corrupción, comparece ante un tribunal para una vista sobre la elección de una medida preventiva, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Por Pavel Polityuk y ​Dan Peleschuk

KIEV, 14 mayo (Reuters) - El tribunal anticorrupción de Ucrania ordenó el jueves la detención de Andri ‌Yermak, un estrecho aliado ‌del presidente Volodímir Zelenski y exjefe de su oficina, acusado de blanqueo de capitales.

El tribunal también fijó la fianza en 140 millones de grivnas (3,19 millones de dólares), lo que permitiría a Yermak, quien ha negado las acusaciones en su contra, quedar en libertad a la espera de ​una resolución definitiva ⁠sobre su caso.

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"No dispongo de esa cantidad de ‌dinero, y mi abogado colaborará ahora con amigos ⁠y conocidos (para reunir el dinero ⁠de la fianza)", dijo Yermak a la prensa tras la decisión del tribunal.

"Mi equipo legal presentará un recurso. Utilizaremos todas ⁠las vías legales para buscar justicia y la ​verdad."

Las autoridades ucranianas señalaron el lunes ‌a Yermak como sospechoso en una ‌importante investigación por corrupción. Su detención ha sido ⁠lo más cerca que los funcionarios anticorrupción han estado del círculo más próximo al presidente.

En un comunicado, las agencias anticorrupción de Ucrania afirmaron que Yermak es sospechoso ​de participar ‌en una organización criminal que blanqueó alrededor de 10,5 millones de dólares a través de una urbanización de lujo a las afueras de la capital, Kiev.

Yermak era considerado por muchos como la segunda ⁠persona más poderosa de Ucrania después de Zelenski, y ejercía una influencia desmesurada en gran parte de la política ucraniana a pesar de ocupar un cargo no electivo.

El antiguo productor de cine y abogado especializado en entretenimiento aparecía con frecuencia junto al presidente en actos públicos, y también había sido ‌el principal negociador de Kiev en las conversaciones de paz con Rusia respaldadas por Estados Unidos.

Su dimisión el año pasado se produjo durante una amplia reorganización del Gobierno destinada a restaurar la confianza en la presidencia, que se ha ‌visto empañada por acusaciones de centralización del poder.

Es poco probable que los cargos contra Yermak supongan una amenaza inmediata para ‌Zelenski, pero podrían ⁠provocar un daño a su reputación a largo plazo si se presenta a la reelección ​tras la guerra, según algunos analistas.

(1 dólar = 43,89 grivnas )

Con información de Reuters