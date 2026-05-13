Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en mayo 2026: el salario por día y por hora

Cuánto cobra una niñera

Las niñeras y cuidadores de adultos mayores en Argentina cobran en mayo con nuevos valores salariales actualizados tras el último acuerdo de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. La suba forma parte del esquema de incrementos acumulativos pactados para el período abril-julio y alcanza a todo el personal encuadrado en la categoría de “asistencia y cuidado de personas”.

Dentro de esta categoría se encuentran tanto quienes realizan tareas de cuidado de niños como las personas que asisten a adultos mayores o personas con discapacidad en hogares particulares. Los valores varían según la modalidad de trabajo, es decir, si el empleo es con retiro o sin retiro.

Salarios de adultos mayores en mayo

Cuánto cobra una niñera por hora en mayo de 2026

Según la escala oficial vigente, el salario mínimo por hora para niñeras y cuidadores de personas quedó establecido de la siguiente manera para mayo:

Con retiro: $3.664,66 por hora

Sin retiro: $4.084,36 por hora

En el caso de quienes trabajan bajo modalidad mensual, los valores mínimos son:

Con retiro: $463.353,02 mensuales

Sin retiro: $514.678,75 mensuales

Estos montos corresponden al salario mínimo oficial y pueden incrementarse según la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad, la zona y otros adicionales previstos en el régimen de casas particulares.

Cuánto gana una cuidadora de adultos mayores

Las cuidadoras de adultos mayores están alcanzadas por la misma categoría salarial que las niñeras dentro del convenio de casas particulares. Por ese motivo, los valores mínimos por hora y por mes son exactamente los mismos.

El régimen contempla tareas de asistencia, acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas, incluyendo adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

El monto a cobrar salarios en mayo

Cómo se actualizan los salarios en casas particulares

La última paritaria del sector estableció aumentos acumulativos mensuales entre abril y julio de 2026. El esquema contempla:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Además, parte de las sumas no remunerativas comenzaron a incorporarse al salario básico, lo que modifica la estructura del recibo y mejora conceptos como aguinaldo, vacaciones y horas extras.

Qué adicionales pueden cobrar niñeras y cuidadoras

Además del salario básico, el convenio contempla distintos adicionales que pueden elevar el ingreso final mensual:

Antigüedad

Horas extras

Trabajo en zona desfavorable

Tareas nocturnas

Modalidad sin retiro

En el caso de zonas desfavorables, el adicional puede representar un incremento del 31% sobre el salario mínimo oficial.

Escala salarial completa de casas particulares en mayo 2026

La actualización salarial también impacta en el resto de las categorías del régimen de casas particulares:

Supervisores: hasta $566.033,21 mensuales

Personal para tareas específicas: hasta $526.588,02

Caseros: hasta $463.353,02

Personal para tareas generales: hasta $463.353,02

El acuerdo prevé nuevas actualizaciones hasta julio de 2026.