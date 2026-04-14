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Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en abril 2026: el salario por día y por hora

Las niñeras y cuidadores de adultos cobran en abril desde $3.599 por hora y más de $455.000 mensuales. Cómo se calcula el salario diario y qué adicionales se suman.

14 de abril, 2026 | 08.40

El trabajo de niñeras y cuidadores de personas -una de las categorías centrales del régimen de casas particulares- mantiene en abril de 2026 los valores definidos en el último acuerdo paritario, sin nuevas actualizaciones respecto a marzo.

Dentro de esta categoría, que incluye el cuidado de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales, los salarios varían según la modalidad (con retiro o sin retiro), la cantidad de horas trabajadas y las categorías.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en abril 2026

Para el cuidado de personas, los valores vigentes son:

  • Con retiro: $3.599,86 por hora
  • Sin retiro: $4.012,14 por hora

Estos montos corresponden al salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y pueden incrementarse según antigüedad o zona desfavorable.

Aumento salarial en abril

Empleadas domésticas: cuánto ganan por mes y por día

En el caso de jornadas completas, los ingresos mensuales de referencia son:

  • Con retiro: $455.160,14
  • Sin retiro: $505.578,34

Si se traduce a una jornada diaria estándar (8 horas), el ingreso aproximado por día es:

  • Con retiro: alrededor de $28.798
  • Sin retiro: cerca de $32.097

Estas cifras pueden variar según la carga horaria semanal, los días trabajados y los დამატionales que correspondan.

Cómo se compone el salario

Además del valor por hora o el sueldo mensual, la estructura salarial incluye:

  • Adicional por antigüedad (1% por año trabajado)
  • Plus por zona desfavorable (hasta 30% en determinadas regiones)
  • Otros conceptos según condiciones específicas del empleo.

En abril, ya no se abona la suma extraordinaria que se había otorgado en meses anteriores, por lo que los ingresos corresponden únicamente a los básicos y adicionales vigentes. El trabajo de niñeras y cuidadores sigue siendo fundamental para la organización de miles de hogares en el país. Sin embargo, en abril los salarios permanecen sin cambios, a la espera de una nueva revisión paritaria que actualice los valores frente a la inflación.

Cuánto cobran los cuidadores de adultos

Pluritarea: qué categoría corresponde pagar

Uno de los puntos más relevantes es el caso de las trabajadoras que realizan tareas de distintas categorías dentro del mismo hogar. La normativa es clara: debe abonarse siempre la categoría de mayor jerarquía. Por ejemplo, si una empleada realiza tareas de limpieza pero también cuida niños o adultos mayores durante su jornada, corresponde liquidar el salario bajo la categoría de asistencia y cuidado de personas, sin posibilidad de promediar valores.

Mantener actualizados los datos laborales y salariales en los sistemas oficiales no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también previene conflictos y reclamos posteriores. En un escenario donde el empleo doméstico busca mayor formalización, respetar la escala salarial vigente según la categoría es el paso fundamental para ordenar la relación laboral y evitar contingencias legales.

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