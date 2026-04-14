Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en abril 2026: el salario por día y por hora

Aumento de las niñeras por hora

El trabajo de niñeras y cuidadores de personas -una de las categorías centrales del régimen de casas particulares- mantiene en abril de 2026 los valores definidos en el último acuerdo paritario, sin nuevas actualizaciones respecto a marzo.

Dentro de esta categoría, que incluye el cuidado de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales, los salarios varían según la modalidad (con retiro o sin retiro), la cantidad de horas trabajadas y las categorías.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en abril 2026

Para el cuidado de personas, los valores vigentes son:

Con retiro: $3.599,86 por hora

$3.599,86 por hora Sin retiro: $4.012,14 por hora

Estos montos corresponden al salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y pueden incrementarse según antigüedad o zona desfavorable.

Aumento salarial en abril

Empleadas domésticas: cuánto ganan por mes y por día

En el caso de jornadas completas, los ingresos mensuales de referencia son:

Con retiro: $455.160,14

$455.160,14 Sin retiro: $505.578,34

Si se traduce a una jornada diaria estándar (8 horas), el ingreso aproximado por día es:

Con retiro: alrededor de $28.798

alrededor de $28.798 Sin retiro: cerca de $32.097

Estas cifras pueden variar según la carga horaria semanal, los días trabajados y los დამატionales que correspondan.

Cómo se compone el salario

Además del valor por hora o el sueldo mensual, la estructura salarial incluye:

Adicional por antigüedad (1% por año trabajado)

(1% por año trabajado) Plus por zona desfavorable (hasta 30% en determinadas regiones)

(hasta 30% en determinadas regiones) Otros conceptos según condiciones específicas del empleo.

En abril, ya no se abona la suma extraordinaria que se había otorgado en meses anteriores, por lo que los ingresos corresponden únicamente a los básicos y adicionales vigentes. El trabajo de niñeras y cuidadores sigue siendo fundamental para la organización de miles de hogares en el país. Sin embargo, en abril los salarios permanecen sin cambios, a la espera de una nueva revisión paritaria que actualice los valores frente a la inflación.

Cuánto cobran los cuidadores de adultos

Pluritarea: qué categoría corresponde pagar

Uno de los puntos más relevantes es el caso de las trabajadoras que realizan tareas de distintas categorías dentro del mismo hogar. La normativa es clara: debe abonarse siempre la categoría de mayor jerarquía. Por ejemplo, si una empleada realiza tareas de limpieza pero también cuida niños o adultos mayores durante su jornada, corresponde liquidar el salario bajo la categoría de asistencia y cuidado de personas, sin posibilidad de promediar valores.

Mantener actualizados los datos laborales y salariales en los sistemas oficiales no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también previene conflictos y reclamos posteriores. En un escenario donde el empleo doméstico busca mayor formalización, respetar la escala salarial vigente según la categoría es el paso fundamental para ordenar la relación laboral y evitar contingencias legales.