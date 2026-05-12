El nuevo ataque de la Fórmula 1 contra la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: “Presión”

Colapinto tiene contrato hasta fin de año en Alpine.

Hace unos días, la Fórmula 1 emitió una nota de análisis en la que David Tremayne, toda una eminencia dentro del círculo, se deshizo de elogios hacia Franco Colapinto por su actuación en el GP de Miami. El miembro del Salón de la Fama de la F1 catalogó al pilarense como la nueva esperanza argentina en la máxima categoría e incluso se animó a hacer una comparación con un gigante como Juan Manuel Fangio.

A pesar de esto, la F1 ha vuelto a mostrar su peor cara de la mano de Lawrence Barreto, uno de los tantos analistas que tiene la competencia en su sitio oficial y que se ha mostrado reacio con los pilotos latinoamericanos desde hace años. Y es que, en una reciente nota sobre el mercado de pilotos para la siguiente temporada, el británico señaló que el argentino podría llegar a perder su asiento de cara al 2027.

“Existe la posibilidad de que haya un asiento disponible en Alpine junto a Pierre Gasly, por ejemplo. Franco Colapinto es el actual piloto y, hasta Miami, había estado bajo presión”, comenzó el periodista. Ahora bien, el séptimo lugar del pilarense en la cuarta fecha, en la que incluso mostró un rendimiento superior al de su compañero, hizo que su continuidad sea posible, aunque Barreto considera que todavía no es suficiente.

“El argentino tendrá que hacerlo de forma constante este año si quiere conservar su puesto, sobre todo porque Alpine se ha convertido en un equipo muy atractivo este año”, destacó el periodista. Esto se debe principalmente a que la escudería francesa disputa el liderazgo de la zona media de la tabla con Red Bull, con una distancia de solo siete puntos entre ambos, lo que ha llamado la atención de varios pilotos que se encuentran más abajo en el inicio de la temporada.

Justamente en relación con esto, Barreto prosiguió a nombrar una serie de nombres que, a pesar de tener contratos plurianuales en sus respectivos equipos, evaluarían a Alpine como una alternativa y buscarían el asiento de Colapinto. En este sentido, los candidatos serían Carlos Sainz, Alex Albon, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Checo Pérez, además de Yuki Tsunoda, quien espera su oportunidad para volver a la F1 tras perder su asiento en Red Bull con Isack Hadjar.

Colapinto suma siete puntos en la temporada.

Los argentinos con más puntos en la historia de la Fórmula 1