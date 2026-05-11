El reconocimiento de la Fórmula 1 a Franco Colapinto y la comparación con un histórico del automovilismo

Colapinto atraviesa su primer año como titular en la F1.

Franco Colapinto aprovechó el parate de la Fórmula 1 para organizar su exhibición en Buenos Aires a finales de abril, justo una semana antes de su participación en el GP de Miami, donde tuvo un notable resultado. El pilarense no solo superó a Pierre Gasly en las dos clasificaciones, sino que también terminó en el séptimo lugar en la carrera principal y sumó puntos por segunda vez en la máxima categoría desde su arribo a Alpine.

Tan bueno fue el fin de semana del piloto argentino en el Autódromo Internacional de Miami que incluso la F1 le dedicó una nota en su sitio oficial, donde David Tremayne se encargó de realizar el análisis. Bajo el título “Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina, Colapinto, ha recuperado su chispa”, el periodista señaló el entusiasmo con el que Franco llegó a Miami después de su presentación en el barrio porteño de Palermo.

“La graduación no ha sido fácil para este joven de Pilar”, remarcó Tremayne, haciendo referencia al complicado 2025 que tuvo que atravesar Colapinto, lo que ha tenido un fuerte impacto en el público argentino. “La presión en la Fórmula 1 es enorme cuando uno busca hacerse un nombre, y Argentina ha estado privada de un piloto de primer nivel desde que Carlos Reutemann colgó el casco en 1982”, continuó el comunicador.

A pesar de la mención al “Lole”, lo cierto es que el miembro del Salón de la Fama de la F1 no hizo su comparación con el rosarino, sino que el genio de Balcarce, Juan Manuel Fangio. “En la década de 1950, Fangio era una leyenda que ganó cinco Campeonatos Mundiales y 24 Grandes Premios, consiguió 35 podios y 29 poles, y marcó 23 vueltas rápidas”, agregó Tremayne, quien hizo un recorrido por todos los argentinos que pasaron por la máxima categoría.

“Todos se esforzaron, pero ninguno logró emular a sus predecesores más ilustres”, enfatizó el periodista con respecto a los notables resultados que consiguieron Fangio y Reutemann. En este sentido, considera que el pilarense de 22 años aparece como una nueva esperanza de grandeza para el automovilismo argentino: “Y aquí está Franco. La nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”.

Fangio fue el primer pentacampeón de la F1.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.