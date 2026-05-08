Colapinto terminó séptimo en el GP de Miami.

El 2025 había sido un año difícil para Franco Colapinto, quien tuvo su debut en Alpine en la séptima fecha durante el GP de Ímola como reemplazante del errático Jack Doohan. Debido a esto, el pilarense no solo no pudo disfrutar de la pretemporada, sino que heredó el presupuesto reducido que había quedado por los accidentes del australiano, a lo que se suma un equipo que todavía tenía mucho trabajo por delante para mejorar.

Uno de los apartados que complicaron al piloto argentino durante su primer año en la escudería francesa fueron las paradas en boxes, donde los errores de los mecánicos y la lentitud para el cambio de neumáticos se trasladó a la pérdida de oportunidades. Sin embargo, este es un factor que mejoró Alpine para esta edición del campeonato de la Fórmula 1, aunque pasó bastante desapercibido.

De hecho, el fin de semana pasado se pudo ver un notable trabajo del equipo de Enstone, que estuvo entre los más rápidos del GP de Miami con la única parada que hizo Colapinto durante la carrera del domingo. Según el informe de DHL sobre las paradas en boxes, Alpine obtuvo el octavo mejor tiempo para el cambio de gomas con un tiempo de 2.80 segundos, manteniéndose dentro del promedio que suele manejarse en la F1.

Que los mecánicos hayan logrado tal tiempo resultó clave para el argentino, que pudo aprovechar la sanción postacarrera de Charles Leclerc para ganar una posición en la clasificación final y terminar séptimo en la cuarta fecha. Ahora bien, los más rápidos en el GP de Miami fueron los mecánicos de Liam Lawson (Racing Bulls), que tardaron 2.08 segundos en cambiar el juego, mientras que el podio lo completa Mercedes con Andrea Kimi Antonelli (2.16s) y George Russell (2.17s).

Cabe mencionar que la velocidad en boxes no es algo completamente nuevo para Alpine, que ya logró meterse entre los tres más rápidos en la segunda fecha, justamente en el GP de China donde Colapinto finalizó décimo. En dicha ocasión, Ferrari fue primero con Lewis Hamilton y una detención de 2.29 segundos, mientras que Lawson (2.34s) y Colapinto (2.54s) quedaron segundo y tercero, respectivamente.

Estas fueron las diez mejores paradas en Miami.

Posiciones del DHL Pit Stop Award de la F1 2026

Cada temporada, DHL realiza un seguimiento de las paradas en boxes en cada una de las fechas del calendario y, con el mismo sistema de puntaje que maneja la F1, puntúa a los diez primeros. Así, se conforma una tabla de posiciones de equipos y el ganador recibirá el trofeo al final de la temporada, que por ahora marcha de esta manera: