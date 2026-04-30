Colapinto suma un punto en la temporada.

El parate de un mes por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita a causa del conflicto bélico en Oriente Medio le dio a la Fórmula 1 el respiro que necesitaba para la revisión del reglamento técnico. De hecho, el Gran Premio de Miami que se disputará este fin de semana llega con cambios en algunas cuestiones de la normativa, pero los equipos también aprovecharon la interrupción para hacer modificaciones de cara a la cuarta fecha.

Tal es el caso de Alpine, que, tras pasar un domingo inolvidable en Buenos Aires con la exhibición de Franco Colapinto, viajó al Autódromo Internacional de Miami con un par de novedades. La más importante es que la escudería francesa contará con un nuevo par de chasis para el A526, puesto que tanto el argentino como Pierre Gasly venían utilizando el mismo chasis que se usó en la pretemporada.

De esta manera, el equipo galo busca dar un salto de calidad en cuanto a su rendimiento, sobre todo porque no estaba pensado usar el mismo chasis durante las primeras tres fechas. En este sentido, un detalle a tener en cuenta es que esta pieza, al ser el cuerpo del monoplaza, no tiene limitaciones y, por consiguiente, no causará una penalización, aunque sí hace disminuir considerablemente el presupuesto de Alpine.

Junto al chasis, los franceses también incluyeron una serie de mejoras aerodinámicas, con algunas que ya fueron testeadas en el filming day que se llevó a cabo hace unas semanas en Silverstone. Un factor a considera en relación con esto es que finalmente se concretó el esperado cambio del alerón delantero, el cual había sido el principal causante de la inestabilidad del A526 y les había traído problemas a los dos pilotos.

Cabe mencionar que todo esto representa el primer paquete de actualizaciones que realizará Alpine en la temporada, aunque no será el único. De acuerdo con medios especializados, se espera que el equipo de Enstone introduzca otras mejoras en los GPs de Canadá y Mónaco, de manera tal de preparar un coche más competitivo de cara a la segunda parte del campeonato.

El argentino volverá a correr este fin de semana.

Horarios del GP de Miami 2026 de Fórmula 1

Después de un mes de espera, la cuarta fecha de la Fórmula 1 se disputará este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: