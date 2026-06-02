Viaja miles de kilómetros entre la Patagonia y Buenos Aires, pero podría desaparecer para siempre. Foto: Ladera Sur

Esta es la historia del cauquén colorado, un ave argentina que durante años fue considerada una plaga a exterminar. Hoy, producto de la caza con el fin de proteger cultivos, esta especie se encuentra en peligro de extinción. La conservación del animal es de interés internacional de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Binacional para la Conservación del Cauquén Colorado, que fue firmado entre Argentina y Chile en el año 2013. A pesar de los esfuerzos realizados por ambos países para protegerla, su población sigue siendo reducida y su supervivencia depende de las medidas de conservación que se implementen en los próximos años.

Qué es el cauquén colorado, una de las aves más amenazadas de Argentina

El cauquén colorado, científicamente conocido como Chloephaga rubidiceps, es una especie migratoria que habita exclusivamente en Argentina y Chile. Su distribución es muy limitada a nivel mundial, ya que se reproduce en el extremo sur de la Patagonia durante la primavera y el verano, para luego desplazarse durante el invierno hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. También puede observarse en sectores de Río Negro y La Pampa.

El cauquén colorado es un ave argentina en peligro de extinción. Foto: Pablo Gutiérrez Maier

Se trata de un ave que cumple un papel fundamental en los ecosistemas que habita. Y es que, al igual que otras especies migratorias, contribuye a la dispersión de semillas, lo que ayuda a mantener el equilibrio natural y controlar indirectamente las plagas. Siguiendo esta línea, durante sus desplazamientos suele compartir las rutas migratorias con otras especies de cauquenes, como el cauquén común y el cauquén de cabeza gris, formando grupos que recorren cientos de kilómetros entre las zonas de reproducción y las de invernada.

Por qué el cauquén colorado está en peligro de extinción

La principal amenaza para el cauquén colorado ha sido históricamente la caza. Durante gran parte del siglo XX, esta especie fue considerada perjudicial para la actividad agrícola debido a los supuestos daños que ocasionaba en los cultivos. Como consecuencia, miles de ejemplares fueron perseguidos y eliminados, provocando una drástica reducción de su población.

A esta problemática se suman otros factores que dificultan su recuperación. Entre ellos se encuentran la pérdida y modificación de los hábitats naturales donde nidifica, la disminución del éxito reproductivo y la presencia de especies exóticas invasoras que depredan huevos y pichones.

Debido a esta situación, en 2010 el cauquén colorado fue declarado especie en peligro crítico de extinción en Argentina. Un año después, se prohibió la caza, captura y el tránsito interprovincial de todas las especies del género Chloephaga, con el objetivo de frenar el declive poblacional. Actualmente, organismos ambientales de nuestro país y Chile realizan monitoreos permanentes para conocer el estado de las poblaciones y desarrollar estrategias que ayuden a su conservación.