Impacto en pleno Mundial 2026 por lo que dijo Infantino desde FIFA para 2030: "Lo analizamos"

Infantino, el presidente de la FIFA, reconoció que podría haber más Selecciones en el Mundial 2030.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, reconoció por primera vez públicamente que el Mundial 2030 podría pasar a tener 64 Selecciones. Si bien ya fue una novedad que la cantidad de clasificados pasara de 32 a 48 para la vigente edición del 2026, ahora podrían agregarse otros 16 equipos todavía para la próxima competencia.

Durante la entrevista con el sitio Bluewin, el máximo dirigente ítalo-suizo de 56 años dejó en claro que contemplan la posibilidad de cumplir con esta situación, aunque todavía no está decidido oficialmente. La intención es que cada vez más naciones tengan la oportunidad de que sus hinchas disfruten de una Copa del Mundo de fútbol. El equilibrio en el certamen actual y los partidos tan parejos y cerrados, en la mayoría de los casos, le dan la razón a la entidad madre en este sentido.

Oficial: la FIFA estudia pasar de 48 a 64 Selecciones para el Mundial 2030

Infantino admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 porque será local

Este país será sede de uno de los partidos de la fase de grupos, celebratorios por los 100 años de la primera Copa del Mundo. La misma se disputó en Uruguay y el local derrotó precisamente a la "Albiceleste" por 4-2 en la final. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero sólo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Más allá de la cuestión logística de jugar un partido en casa, los fundamentos del organismo internacional destacan el peso histórico de nuestro fútbol. La FIFA reconoció formalmente el rol protagónico que tuvo la Selección Argentina en la construcción del torneo desde sus orígenes: formó parte del selecto grupo de participantes pioneros en 1930 y además disputó la gran final de aquel certamen fundacional frente al conjunto uruguayo. Desde 1978 que nuestro país no albergaba un encuentro de la máxima cita, cuando se consagró campeón frente a Holanda en la prórroga por 3-1 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.

Infantino, el presidente de la FIFA, reconoció que podría haber más Selecciones en el Mundial 2030.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas al Mundial 2030 las Selecciones de:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios. Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos. España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo

de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo Marruecos: otra de las sedes principales

otra de las sedes principales Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Sudamérica, ¿sin Eliminatorias para el Mundial 2030?

Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados, muchos consideran que sería inútil un torneo en el que solamente habrá siete países en busca de las tres plazas y media, que pasarían a ser cinco si se amplían los cupos totales de 48 a 64. Por lo tanto, un certamen con siete equipos con cinco pasajes en disputa no tendría demasiado sentido.