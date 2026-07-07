Cuándo es el próximo Mundial y dónde se juega: todo sobre la Copa de Mundo 2030

Ya se saben la fecha y sedes del próximo Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA de 2030, correspondiente a la vigésima cuarta edición del torneo masculino y año del centenario de la competencia, se disputará de manera inédita a través de un esquema tricontinental y transatlántico. El cronograma oficial del certamen estipula que la competencia iniciará el 8 de junio y concluirá con el partido final el 21 de julio.

La organización principal del evento estará a cargo de España, Marruecos y Portugal, países que constituirán el eje central del desarrollo de los partidos a lo largo de las semanas de competencia. Por su parte, las naciones sudamericanas de Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán de manera exclusiva los encuentros inaugurales de sus respectivos seleccionados durante las jornadas de apertura.

Esta decisión logística responde a un carácter conmemorativo y de homenaje, al cumplirse cien años de la primera cita mundialista celebrada en territorio uruguayo en 1930. El formato de esta edición representa un hito en la historia de la organización, al conectar por primera vez sedes ubicadas en América del Sur, Europa y África. Asimismo, el evento marcará el segundo desembarco de la máxima competencia de fútbol en el continente africano, tras la experiencia previa de Sudáfrica 2010.

Selección Argentina.

Cómo fue el icónico Mundial de 1930, que será homenajeado en el próximo torneo

La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 constituyó la edición inaugural del máximo certamen de fútbol masculino a nivel global, desarrollándose entre el 13 y el 30 de julio de aquel año. La designación del país sudamericano como sede se fundamentó, entre otras razones, en la coincidencia con los festejos locales por el centenario de la Jura de la Constitución.

El torneo contó con la participación de 13 seleccionados nacionales que accedieron por invitación directa, los cuales se distribuyeron en cuatro zonas (tres grupos de tres integrantes y uno de cuatro). Las acciones oficiales comenzaron de manera simultánea el 13 de julio con dos partidos: la victoria de Estados Unidos frente a Bélgica por 3-0 y el triunfo de Francia sobre México por 4-1.

Este último encuentro incluyó la primera anotación en la historia de la competencia, ejecutada por el futbolista francés Lucien Laurent. El cuadro de semifinales quedó conformado por los líderes de cada grupo: Argentina, Estados Unidos, Yugoslavia y el conjunto anfitrión. La instancia definitiva se resolvió en el partido final con la victoria de Uruguay ante la selección argentina por 4-2, coronando al equipo local como el primer campeón mundial de la disciplina.