"Dijo gracias y cerró sus ojos en silencio": dolor por la muerte de un histórico locutor

Se encontraba recuperándose en su casa, sin embargo no pudo más.

El ambiente del espectáculo internacional se encuentra de luto total después de que se conociera la dolorosa noticia del fallecimiento de Akihiro Miwa, el histórico locutor, actor, cantante y compositor que marcó a fuego a distintas generaciones. El artista, que tenía 91 años, murió pacíficamente luego de venir batallando contra un delicado cuadro de salud debido a su avanzada edad.

La triste novedad la confirmó su propia agencia de prensa a través de un comunicado oficial en su sitio web, donde detallaron que el deceso ocurrió a las 9:30 de la mañana. Según explicaron desde su entorno, Miwa venía arrastrando complicaciones desde el año 2019, cuando sufrió un derrame cerebral que lo obligó a bajar un poco el ritmo y a alejarse de los primeros planos. "Hace unos tres meses, enfermó y se encontraba recuperándose en casa", precisaron de forma oficial sobre sus últimos días.

Miwa se convirtió en una leyenda absoluta a nivel mundial, principalmente por haber prestado su inconfundible voz para personajes icónicos en las producciones cinematográficas del director Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli, brillando con luz propia en obras maestras como La princesa Mononoke y El castillo ambulante, además de su recordada participación en Pokémon: Arceus y la joya de la vida en el año 2009.

Así fueron sus últimas horas

Desde su agencia compartieron palabras muy emotivas sobre el momento final del artista: "En sus últimos momentos, simplemente dijo 'gracias' y cerró los ojos en silencio". Asimismo, informaron que el funeral se llevó a cabo de manera estrictamente privada y con la única asistencia de su círculo familiar más íntimo, tal como él mismo lo deseaba. En la ceremonia en Tokio, el altar estuvo adornado con rosas amarillas —sus preferidas— y su féretro se llenó de cartas de amor que le enviaron sus fieles admiradores.

Se encontraba recuperándose en su casa, sin embargo no pudo más.

Por último, se difundió una conmovedora carta que el propio Miwa dejó escrita antes de partir, donde dejó un fuerte mensaje pacifista para los tiempos que corren: "El deseo de Miwa era eliminar toda discriminación y prejuicio de este mundo y lograr una sociedad de convivencia donde todas las personas pudieran vivir en paz, plenitud y alegría". Una pérdida gigante que cala hondo en el corazón de millones de fanáticos alrededor del planeta.