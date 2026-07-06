Mbappé responde con dureza a la diatriba racista de una senadora paraguaya

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Paraguay vs Francia

El delantero francés Kylian Mbappé respondió el lunes a una senadora paraguaya, a la que ‌calificó de "mujer despreciable", ‌después de que esta lanzó un ataque racista en su contra tras la eliminación de Paraguay del Mundial.

El penal de Mbappé marcó la diferencia en un partido reñido y tenso, en el que Francia se impuso 1-0 el sábado en Filadelfia y se clasificó para ​los cuartos de ⁠final.

Celeste Amarilla escribió en X una larga diatriba ‌racista llena de insultos, en la que ⁠describía a Mbappé como un "camerunés ⁠colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" y como un "bruto" que no había aprendido a ⁠escribir. Añadió que los jugadores de Paraguay deberían ​haberle abofeteado tras el partido.

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Mbappé, el ‌capitán de Francia, respondió con ‌un comunicado enérgico en el que defendía no solo ⁠a sí mismo, sino también a los jugadores paraguayos.

"Señora Celeste Amarilla, es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ​ese país ‌que ha derramado sudor, pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió.

"Por su imprudencia y su descarado racismo, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el ⁠esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante este Mundial, dejando paso a una mujer incompetente que da la peor imagen posible de su país".

"Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para difundir su odio y su racismo por todo el mundo".

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) elevó ‌el asunto a un nivel superior al anunciar su intención de presentar una denuncia penal, calificando sus comentarios de "absolutamente abominables e inaceptables".

"Las declaraciones son delictivas y reprensibles. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar. La ‌FFF va a poner el asunto en conocimiento de la fiscalía con vistas a iniciar un proceso judicial", dijo en ‌un comunicado.

"Estas declaraciones ⁠son una vergüenza tanto para quienes las pronuncian como para quienes las difunden. Los ​jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado".

Con información de Reuters