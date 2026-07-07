La Selección Argentina le ganó 3 a 2 sobre el final a Egipto en los octavos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero una de las acciones que le dieron aire al combinado nacional en un momento clave fue con Leandro Paredes como protagonista. El volante de Boca Juniors intervino en el momento justo para cortar un contragolpe rival 15 segundos después que se cumplieron los 90 minutos. Esto fue fundamental para que se mantenga el 2 a 2, pero también para que poco después llegue el tercero con Enzo Fernández de cabeza.

El tremendo corte de Paredes sobre el final de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026