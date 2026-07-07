Centrocampista belga Onana queda fuera del Mundial por lesión en rodilla

El centrocampista belga Amadou Onana se rompió el ligamento cruzado anterior en la victoria de su selección ante Estados Unidos en los octavos de final del Mundial, por lo que quedó fuera el torneo, informó el martes el equipo.
"Por desgracia, los exámenes médicos han confirmado que Amadou ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior. Es una noticia devastadora, tanto para él personalmente como para el equipo", informó el médico de la selección belga, Brahim Hacene, en un comunicado.
El comunicado agregó que, tras consultar con su club, el Aston Villa, Onana permanecerá con la selección belga al menos hasta después del partido de cuartos de final contra España que se jugará el viernes.
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Onana fue sustituido en el minuto 21 del partido que Bélgica ganó el lunes por 4-1 a Estados Unidos después de que la rodilla se le atoró en el césped al disputar el balón con un rival, aunque celebró el triunfo con sus compañeros en el terreno de juego, apoyándose en muletas.
Con información de Reuters