Por qué Leandro Paredes juega de manga larga en el Mundial 2026

Leandro Paredes se consolidó como una de las piezas claves de la Selección Argentina y ha logrado recuperarse de una lesión a contrareloj para ser parte de este Mundial 2026. Además de fortalecer el mediocampo y mostrar jugadas consisas, hay un detalle que llama la atención y posa las miradas sobre el futbolista durante la Copa del Mundo: su camiseta de manga larga.

¿Cábala o comodidad?: por qué Paredes usa remera manga larga para jugar

En medio de los calores sofocantes de norteamérica, el volante de Boca Juniors suele elegir la manga larga para jugar ciertos tiempos del partido, como lo hace Rodrigo de Paul. Lejos de responder a una indicación médica o un pedidod del cuerpo ténico de Lionel Scaloni, la decisión se trata de una preferencia personal que combina comodidad y estética, aunque todo apunta a que sería una cábala.

La manga larga es una preferencia personal, pero todo apunta a que podría ya ser una cábala

Las camisetas manga larga se han transformado en un sello propio del mediocampista y lo han acompañado en varias temporadas tanto en clubes europeos, como en su regreso al Xeneize. Más allá de la temperatura que haga el día del partido.

Si bien no está confirmado que sea una cábala, muchos futboleros consideran que lo es ya que en varias ocasiones ha ocurrido que el jugador entre con una camiseta de maga corta al primer tiempo y que en el segundo se la cambie a una manga larga para modificar su suerte.

Así, mientras De Paul mira a David Beckham como espejo estético, Paredes construye su propio símbolo dentro del vestuario albiceleste: un detalle simple, pero que ya es parte de su imagen en cada Mundial que disputa con la camiseta de Argentina.

Leandro Paredes juega de titular ante Egipto

La decisión fue confirmada por Lionel Scaloni en conferencia de prensa donde el entrenador recordó el papel clave que cumple Paredes en la estructura del equipo y remarcó que su regreso le aporta una dinámica diferente al juego de la Selección. Todo apunta a que el volante será titular, mientras que Alexis Mac Allister quedará en el banco. "Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera", consideró Scaloni.