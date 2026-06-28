Por qué Rodrigo De Paul juega de manga larga en el Mundial 2026

Rodrigo De Paul en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Juan Mabromata/AFP)

Rodrigo De Paul se consolidó como uno de los pilares de la Selección Argentina, destacando no solo por su entrega física y su rol como "motor" en el mediocampo, sino también por sus particulares elecciones estéticas, que pueden ir desde sus cambios de corte de pelo hasta prendas inusuales. Durante el Mundial 2026, un detalle visual ha vuelto a encender la curiosidad de los fanáticos y de los analistas deportivos es que, sin importar las condiciones climáticas o los estadios techados, el volante salta a la cancha luciendo siempre camisetas de manga larga, diferenciándose marcadamente del resto de sus compañeros que optan por las tradicionales mangas cortas.

La mezcla entre cábala, comodidad y estilo propio

Detrás de la llamativa elección de Rodrigo De Paul por la manga larga no existe una necesidad médica ni una indicación del cuerpo técnico. Se trata de una combinación de factores muy personal. Por un lado, estas camisetas se han transformado con los años en una auténtica cábala para sentirse cómodo en los partidos, un ritual de confianza indispensable cada vez que pisa el campo de juego. Por otro lado está la estética, que juega un papel fundamental para el mediocampista, quien además es un reconocido apasionado de la moda fuera de las canchas.

A diferencia de otros futbolistas que recurren a las remeras térmicas por debajo de la indumentaria oficial, De Paul prefiere vestir directamente la versión de manga larga diseñada por la utilería, buscando un calce que equilibre a la perfección su comodidad física con su particular identidad visual. Además, es muy usual que las utilice sin importar la temperatura que haya el día de partido, tal como en el Mundial 2026, que se superan los 30 grados centígrados.

Rodrigo De Paul, el mediocamista de la manga larga. (Crédito de foto: Reuters)

El espejo en un icono de la moda y del fútbol mundial

La inspiración para que De Paul adoptara este look tiene un nombre propio con peso histórico: David Beckham. El propio De Paul confesó que desde chico admiraba la elegancia del emblemático futbolista inglés, quien convirtió a las camisetas de manga larga en una de sus marcas registradas más sofisticadas durante gran parte de su carrera.

Fascinado por esa imagen distintiva que Beckham proyectaba en el Manchester United y en el Real Madrid, el argentino decidió replicar la tendencia para construir su propio sello estético sobre el césped, fusionando la vieja escuela británica con el ADN y la garra del volante sudamericano.