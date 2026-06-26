Por qué Francia juega con camiseta verde ante Noruega en el Mundial 2026: el homenaje a Estados Unidos

La selección de Francia estrenará una inédita camiseta verde en el Mundial 2026 ante Noruega, con un diseño en homenaje a Estados Unidos que esconde una historia de más de un siglo

Cuando Francia salga al campo este viernes para enfrentar a Noruega por el Mundial 2026, habrá un detalle que llamará la atención. Acostumbrados al azul tradicional o al blanco de visitante, el conjunto francés lucirá una camiseta verde claro que romperá con toda la historia reciente de los "Bleus". Detrás de esa elección no hubo una decisión estética al azar, sino un homenaje cargado de simbolismo hacia Estados Unidos, principal sede de la Copa del Mundo.

Cuando en diciembre del 2025 se mostraron algunos adelantos de las vestimentas que el seleccionado utilizaría en la Copa del Mundo, se observó un cambio radical en la casaca suplente, que usualmente era blanca con vivos rojos y azules. Sin embargo, para este torneo cambió de manera rotunda.

Por qué Francia usa una camiseta verde en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya dejó varias postales curiosas, pero pocas generaron tanto revuelo como el estreno del uniforme alternativo de Francia. Frente a Noruega, el seleccionado europeo dejó de lado sus colores tradicionales de la camiseta alternativa para vestir una casaca verde muy particular, una decisión que despertó preguntas entre los fanáticos y que tiene una explicación histórica.

La nueva camiseta visitante fue bautizada "Liberté" y nació como un homenaje al vínculo que une a Francia con Estados Unidos desde hace más de un siglo. No se trata únicamente de un cambio de color: todo el diseño gira alrededor de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Estatua de la Libertad.

La elección tampoco es casual por el contexto. El Mundial se disputa principalmente en territorio estadounidense y, además, en 2026 se celebran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una fecha histórica que la Federación Francesa de Fútbol decidió recordar mediante este uniforme especial.

La inspiración en la Estatua de la Libertad

La historia detrás de la camiseta se remonta a finales del siglo XIX. Francia regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos como símbolo de amistad entre ambos países, un monumento que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos de Nueva York. Precisamente ese monumento inspiró la nueva indumentaria francesa.

El color verde claro que luce la camiseta reproduce la pátina que hoy cubre la superficie de la estatua y, aunque muchos la identifican naturalmente con ese tono verdoso, originalmente el monumento era de color cobrizo. Con los años, la oxidación del cobre, provocada por el contacto permanente con el aire y la humedad del puerto de Nueva York, transformó completamente su aspecto.

Por eso, la tonalidad elegida busca replicar exactamente ese proceso natural que convirtió a la Estatua de la Libertad en el símbolo que hoy conoce todo el mundo.

Qué significa el color "Iglú" que eligió Francia

La Federación Francesa confirmó que el uniforme alternativo utiliza un tono registrado comercialmente bajo el nombre "Iglú", un verde grisáceo muy suave que reproduce el aspecto actual del histórico monumento.

No es una elección improvisada. El objetivo fue construir un diseño con identidad propia, capaz de representar tanto la historia compartida entre ambos países como el escenario en el que se desarrolla el Mundial 2026. Además del color principal, la camiseta incorpora varios detalles especialmente pensados para reforzar ese concepto.

Los detalles ocultos del diseño de Nike

El homenaje no termina en el color del uniforme. Nike incorporó acabados metalizados en distintos sectores de la camiseta para recordar cómo lucía originalmente la Estatua de la Libertad antes de oxidarse. Tanto el clásico "Swoosh" como el escudo de la Federación Francesa aparecen con un efecto cobrizo brillante, recreando el aspecto que tenía el monumento cuando fue inaugurado.

Esos pequeños detalles terminan de completar una propuesta que mezcla historia, diseño y simbolismo, alejándose de los habituales cambios estéticos que suelen presentar las selecciones en cada Copa del Mundo.