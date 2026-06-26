Ver Francia vs. Noruega en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Mbappé contra Haaland, un duelo que aparece como uno de los más atractivos de la fecha.

Francia y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Un duelo plagado de grandes estrellas, en donde los focos se lo llevarán Kyliam Mbappé y Erling Haaland, dos de las grandes estrellas de la actualidad. Ambas selecciones llegan clasificadas a los 16avos de final, pero todavía tienen en juego el liderazgo del Grupo I, un objetivo que puede resultar clave para definir el camino en la fase eliminatoria.

El encuentro se disputará este viernes a las 16 (hora argentina) en Boston y enfrentará a dos equipos que exhibieron un rendimiento sólido en las primeras dos fechas. Los franceses ratificaron su condición de candidatos al título, mientras que los noruegos sorprendieron por su eficacia ofensiva y por la jerarquía de figuras como el mencionado Haaland y Martin Odegaard. Jugadores que lo ilusionan con hacer una buena copa después de 28 años de ausencia.

Por dónde ver Francia contra Noruega

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Francia y Noruega será transmitido por DSports, Flow, Paramount +, TyC Sports y Telefe.

Cómo llegan Francia y Noruega a este duelo

Francia llega a la tercera fecha con puntaje ideal tras imponerse 3-1 sobre Senegal en el debut y 3-0 frente a Irak en su segunda presentación, con una gran vocación ofensiva en grandes talentos generacionales como Mbappé, Michael Olise y Osman Dembelé. Los dirigidos por Didier Deschamps acumulan seis puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra, números que los ubican en la cima de la zona por diferencia de gol. Un empate les alcanzará para conservar el primer puesto del grupo.

Mbappé y Olise, dos grandes socios.

Noruega también suma seis unidades y atraviesa un gran momento futbolístico. El conjunto escandinavo goleó 4-1 a Irak en su estreno y luego venció 3-2 a Senegal en uno de los partidos más destacados que tuvo la fase de grupos. Con siete tantos convertidos en dos encuentros, el equipo de Stale Solbakken se consolidó como una de las selecciones que más promete en este torneo, donde se quiere instalar comi una de las sorpresas.

Deschamps ausente en el partido

Didier Deschamps abandonó la concentración para regresar a su país tras el fallecimiento de su madre y no podrá dirigir al equipo frente a Noruega. Durante su ausencia, las tareas técnicas quedarán a cargo de su histórico asistente, Guy Stéphan. No obstante, el equipo francés pondrá lo mejor que tiene para un duelo que puede ser muy significativo para el futuro de ambos contendientes y las posibles llaves que podrían tener.