Trump anuncia medidas comerciales para competir con China en la energía solar y los chips

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval en Washington D.C., EEUU

La Casa Blanca impuso el jueves una serie de precios mínimos y un arancel del 15% a los productos fabricados con polisilicio, la materia prima utilizada en semiconductores y paneles solares que produce principalmente ‌China.

La proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, tiene por objeto apoyar las cadenas de suministro nacionales de chips y energía solar necesarias para competir con Pekín en materia de inteligencia artificial y energía.

"El plan de acción de este decreto contribuirá, entre otras cosas, a garantizar la viabilidad comercial de la producción estadounidense de polisilicio y sus derivados, necesaria para satisfacer las necesidades económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos", reza el decreto.

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El polisilicio, una forma ultrapura de silicio, se sitúa al inicio de las cadenas de suministro de la fabricación de semiconductores ​y de energía solar. Los fabricantes ⁠transforman las obleas de silicio en células solares y, a continuación, las ensamblan en paneles que se utilizan en ‌proyectos solares.

Durante la última década, las fábricas solares estadounidenses han acusado a sus rivales chinos ⁠de practicar el "dumping" de paneles solares en el mercado, de recibir subvenciones ⁠gubernamentales desleales y de trasladar su producción a otros países para eludir los aranceles estadounidenses.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para ⁠obtener ventajas competitivas.

Estados Unidos cuenta con dos fábricas de polisilicio. Hemlock Semiconductor, que opera una planta en ​Míchigan, es una empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai . Wacker Chemie , con ‌sede en Múnich, gestiona una fábrica en Tennessee.

"La decisión de ‌hoy fomenta la inversión continuada en la capacidad de producción de EEUU y respalda la competitividad a largo ⁠plazo del país", dijo un portavoz de Corning.

Wacker señaló que estaba analizando las medidas para comprender plenamente su impacto.

"Agradecemos el compromiso continuo del Gobierno con este asunto, dadas las repercusiones que tiene para la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores, la infraestructura de computación avanzada y los intereses más amplios de defensa y seguridad de EEUU", señaló la ​empresa en un ‌comunicado.

La fabricación nacional de semiconductores depende del sector solar, ya que la mayor demanda de polisilicio por parte de este sector contribuye a sostener la producción del material necesario para los chips. La industria de los chips representa el 2,4% de la demanda mundial de polisilicio, según la Asociación de la Industria de Semiconductores.

La fabricación de productos solares en EEUU se ha expandido desde que el Congreso estableció incentivos ⁠fiscales en 2022. Sin embargo, gran parte de ese crecimiento se ha concentrado en el montaje de paneles, lo que ha dejado a los fabricantes dependientes de obleas y células importadas, que requieren plazos de inversión más largos.

Las empresas con fábricas solares en EEUU, entre ellas T1 Energy , First Solar y Qcells, la división solar estadounidense de la surcoreana Hanwha , aplaudieron la medida de Trump.

"Se trata de una victoria decisiva para la industria manufacturera estadounidense de vanguardia y para la inversión en las cadenas de suministro energéticas nacionales", declaró Dan Barcelo, director ejecutivo de T1 Energy, en un comunicado. Además de su planta de paneles solares en Texas, ‌T1 va a invertir 510 millones de dólares en una fábrica de células solares.

Las medidas de protección comercial entrarán en vigor el 4 de diciembre, según informó la Casa Blanca.

Tim Brightbill, abogado especializado en comercio de Wiley Rein que ha presentado varios casos comerciales contra empresas solares chinas, advirtió de que el retraso en la aplicación podría provocar un aumento de las importaciones en los próximos meses.

Las empresas que compran paneles solares han argumentado que el retraso es necesario para ajustar los contratos ‌de suministro a los precios más elevados.

Según un documento de la Casa Blanca, el presidente ha fijado unos precios mínimos de importación de 21 dólares por kilogramo para el polisilicio, 100 dólares por kilogramo para los lingotes y obleas de polisilicio, 0,22 dólares por ‌vatio para las células solares ⁠y 0,38 dólares por vatio para los módulos solares o paneles.

La proclamación también autoriza al Departamento de Comercio a crear un programa de incentivos para las empresas que inviertan en fábricas destinadas ​a la producción de polisilicio o productos derivados.

El plan del Gobierno de aplicar un sistema híbrido que combine un precio mínimo de importación con aranceles fue dado a conocer por primera vez por Reuters.

Con información de Reuters