Israel ataca el sur de Líbano tras la muerte de dos soldados

Varias personas y periodistas se acercan a un lugar afectado por los ataques israelíes que tuvieron lugar en la madrugada del jueves, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, en Burj al-Shamali, en el sur de Líbano

Israel dijo ​que dos de sus soldados murieron el miércoles en el sur de Líbano, mientras que las autoridades libanesas ‌señalaron que los ataques de ‌represalia israelíes causaron la muerte de al menos una persona, un recrudecimiento de la violencia que coincidió con una nueva ronda de conversaciones entre ambos países.

Las conversaciones de Roma, que comenzaron el martes y se prevé que continúen hasta el jueves, se producen después de que ambos países acordaran en ​junio un acuerdo de ⁠seguridad mediado por Estados Unidos destinado a aliviar las ‌hostilidades a lo largo de la frontera.

A pesar ⁠del alto el fuego, Israel declaró ⁠una zona de seguridad en el sur de Líbano, donde sus tropas siguen operando para eliminar lo que, según afirma, es la ⁠amenaza que supone en su frontera el grupo Hezbolá, ​respaldado por Irán.

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Los dos soldados murieron y ‌otros cuatro resultaron heridos a ‌causa de una explosión en un edificio al que habían ⁠entrado como parte de una operación de seguridad, según informó el jueves la Radio del Ejército de Israel.

Citando a una fuente de seguridad, la Radio del Ejército señaló que aún ​no estaba ‌claro cuándo se había colocado el artefacto explosivo en el edificio, si fue antes o después del alto el fuego.

El miércoles, el ejército israelí calificó inicialmente el incidente como "una flagrante violación del alto el fuego" ⁠por parte de Hezbolá, por lo que lanzó una serie de ataques de represalia en el sur de Líbano.

Sin embargo, el jueves, en un comunicado en el que lamentaba la muerte de los soldados, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, no mencionó a Hezbolá ni a ninguna violación del alto el fuego, lo que ‌podría indicar que Israel no pretendía intensificar los ataques.

La página web del ejército israelí indica que la última fecha en la que un soldado perdió la vida en el sur de Líbano fue el 28 de junio.

El Ministerio de Sanidad libanés informó el ‌miércoles de que una persona había fallecido y otras 12 habían resultado heridas en un ataque israelí contra la localidad sureña de Tibnin, ‌a unos 25 ⁠kilómetros de Mansouri, para lo cual el ejército israelí había emitido una alerta de evacuación, la primera ​alerta en línea para Líbano en más de un mes.

Con información de Reuters