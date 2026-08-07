Las 8 películas de terror más esperadas que se estrenarán en lo que queda de 2026

Insaciable, uno de los aterradores estrenos que se llegan a los cines en agosto.

El fenómeno por las películas de terror Obsession y Backrooms, dos filmes estrenados en 2026 que conquistaron a la crítica y espectadores por igual, no para y durante la segunda mitad del año llegarán más platos fuertes para los amantes del género. Un repaso por 8 películas que llegarán en lo que resta del año.

El final de la calle Oak

Dirección: David Robert Mitchell.

Sinopsis: tras un misterioso evento cósmico que arranca a la Calle Oak de su entorno suburbano y transporta el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt pronto descubre que su supervivencia depende de mantenerse unida mientras recorre un entorno que ahora resulta irreconocible.

Elenco: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery.

Fecha de estreno: 13 de agosto.

Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma

Dirección: Jane Schoenbrun.

Sinopsis: una joven cineasta debe resucitar una franquicia de terror tras años de secuelas mediocres, pero cuando visita a la recluida y misteriosa protagonista de la película original ambas se sumergen en un mundo empapado de sangre, deseo, miedo y delirio.

Elenco: Hannah Einbinder, Gillian Anderson.

Fecha de estreno: 13 de agosto.

Insaciable

Dirección: Natalie Erika James.

Sinopsis: cuando Hana, una estudiante de medicina de primer año, se obsesiona con perder peso tras reencontrarse con una amiga que luce una transformación dramática, se ve arrastrada a un perturbador mundo de obsesión por la imagen corporal. Motivada por su interés amoroso, la influencer de fitness Alanya, para unirse a un programa de transformación extrema, Hana comienza a tomar las pastillas de dieta que su amiga le dio. Los resultados son inmediatos, pero al no poder costear su alto precio, decide analizar el contenido de las píldoras, solo para descubrir que contienen cenizas humanas.

Desesperada por más, comienza a cosechar huesos de un cadáver en su clase de anatomía. A medida que los kilos desaparecen, Hana empieza a ser acechada por el fantasma de la persona que está consumiendo. Lo que al principio es una curiosidad espectral, pronto se convierte en una presencia aterradora y voraz que consume su vida. Con su percepción de la realidad desmoronándose y el espíritu ganando poder, Hana deberá encontrar la forma de liberarse antes de perder el control por completo.

Elenco: Midori Francis.

Fecha de estreno: 13 de agosto.

La asistente de la morgue

Dirección: Jeremiah Kipp.

Sinopsis: Rebecca Owens comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, ayudando en las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión del reservado Raymond Delver. Lo que parecía un empleo tranquilo pronto se transforma en una experiencia inquietante. Durante una de sus primeras guardias, Rebecca descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano.

Entre rituales extraños, presencias invisibles y voces que parecen surgir de los propios cuerpos, la joven comprende que la funeraria no es simplemente un lugar para despedir a los muertos… sino también un campo de batalla contra fuerzas demoníacas. Atrapada durante la noche entre cadáveres, secretos familiares y entidades que buscan poseerla, Rebecca deberá descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima huésped de un mal antiguo.

Elenco: Willa Holland, Rebecca Owens, Paul Sparks.

Fecha de estreno: 27 de agosto.

Ice Cream Man

Dirección: Eli Roth.

Sinopsis: Un pueblo veraniego ideal cae en la locura cuando un heladero sirve a los niños dulces delicias con resultados terroríficos.

Fecha de estreno: 10 de septiembre.

Other Mommy

Dirección: Rob Savage.

Sinopsis: Bela, una niña de 8 años que vive en un hogar con problemas matrimoniales, enfrenta a una entidad siniestra que sale de su clóset. La presencia, a quien llama “Otra Mamá”, se vuelve cada vez más amenazante para ella y su familia.

Elenco: Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, con Arian Moayed, Karen Allen.

Fecha de estreno: 8 de octubre.

Whalefall

Dirección: Brian Duffield.

Sinopsis: Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.

Elenco: Josh Brolin, Elisabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy, Emily Rudd, John Ortiz, Mark Meloro Jr., Sam Skolnik.

Fecha de estreno: 15 de octubre.

Clayface

Dirección: James Watkins.

Sinopsis: Clayface relata el horroroso descenso de un hombre: de ser una estrella en ascenso en Hollywood a convertirse en un monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica.

Elenco: Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James.

Fecha de estreno: 22 de octubre.