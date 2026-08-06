Claudio Tapia ratificó a Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina: "Mi plan A"

Claudio Tapia ratificó su respaldo a Lionel Scaloni y aseguró que su continuidad al frente de la Selección Argentina es la prioridad de la Asociación del Fútbol Argentino. El presidente de la entidad respondió a las críticas que recibió el combinado nacional tras el Mundial 2026 y dejó en claro que no contempla otro escenario que no sea la permanencia del entrenador. "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni", sostuvo.

Al ser consultado por el futuro del DT, Tapia insistió en que el deseo de la AFA es que continúe en el cargo, aunque aclaró que la decisión dependerá de él. "Sin dudas que todos queremos que siga. Hablamos, él también lo manifestó. Es ponernos de acuerdo y darnos la mano. Soy agradecido y hay que dejarlo que tome la mejor decisión, la que crea correcta. Hay que respetarlo. No lo puedo tener encadenado si no siente las ganas necesarias. Por todo lo que nos dio, también hay que aceptarlo", expresó el 'Chiqui'.

Por otra parte, el titular del ente que regula el fútbol argentino hizo referencia a las duros cuestionamientos que recibió la 'Albiceleste' en las últimas semanas. Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la selección argentina siga logrando triunfos o siga logrando títulos. Me parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento”, afirmó este jueves en una entrevista con TyC Sports.

'Chiqui' Tapia repasó el Mundial de la Selección Argentina: "Se cumplió el objetivo"

El presidente de AFA destacó el recorrido de la selección en el Mundial después de alcanzar la final y caer por 1 a 0 frente a España en el duelo por el título. "La sensación es la de cumplir. Se cumplió el objetivo. Sabíamos que íbamos a jugar los ocho partidos", afirmó. "Se hizo un gran Mundial. Seguramente hubiéramos querido ser bicampeones, obviamente, pero por lo que había generado nuestra selección partido a partido veías que podía ser campeón sin dudas. Es un grupo excepcional. Nos hacen sentir orgullosos. Cinco finales, cuatro títulos. Son muchos hitos, muchas marcas. Esta es la mejor selección de todos los tiempos".

Al recordar el partido frente a Inglaterra, Tapia contó una conversación que mantuvo con Gerónimo Rulli antes del encuentro. "Me preguntó: ‘¿Estás cagado?’. Le dije que sí, no por la instancia, sino porque era un partido con muchas cargas. Todos los pibes estaban tranquilos. Rulli me dijo: ‘Quedate tranquilo que hoy ganamos’. Después del partido volvió y me dijo: ‘¿Viste que te dije que íbamos a ganar?’". Sobre ese compromiso, agregó: "La responsabilidad de no fallarle a los argentinos era mayor que la de la final. Hay partidos que nos marcaron mucho: Cabo Verde, Egipto e Inglaterra se ganaron con el corazón".

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El futuro de los referentes de la selección y de Tapia al frente de AFA

En otro tramo de la entrevista, Tapia habló sobre el futuro de Lionel Messi, comparó su situación a la de Ángel Di María (que se retiró del combinado tras consagrarse campeón del Mundial 2022 y de la Copa América 2024) y evitó ponerle plazos al capitán. "Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo y hay que disfrutarlo mucho. Fue el abanderado de este Mundial, del grupo, como en todas las competencias con este plantel", expresó. "Para mí, el mejor jugador del Mundial fue él. Tiene que sentir ganas, como las sintió hasta ahora".

También cuestionó las versiones que circularon durante la competición y denunció intentos por instalar sospechas alrededor del seleccionado. "En todos los partidos nuestros, sistemáticamente, había o iba a suceder algo. Tocan las fibras más personales. Se superaron los límites. Cada partido era una operación diferente. Había un intento de desestabilizar algo que es fútbol", afirmó. Además, destacó el vínculo que el equipo construyó con la gente. "La selección no es mía, es de todos. Le dio alegrías a todo el pueblo argentino y logró que la gente se identificara con un grupo", señaló.

Por último, Tapia, al ser consultado por el mayor acierto de su gestión al frente de la AFA, respondió: "Haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina. Ese es mi acierto. Después es todo de los jugadores y del cuerpo técnico". Además, dio una pista sobre sus intenciones como dirigente de cara al futuro: "A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial".