Cuándo es el Día de San Cayetano en Argentina 2026: qué día cae y qué se celebra

Cada 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo. Este año la fecha cae viernes y miles de personas se acercará a los santuarios de cada rincón del país para agradecerle, pedirle estabilidad laboral y una mejor economía.

Por qué se conmemora a San Cayetano el 7 de agosto

La fecha del 7 de agosto coincide con el aniversario del fallecimiento de Cayetano de Thiene, ocurrido en 1547 en Nápoles. Sin embargo, se conmemora en Argentina porque el santo está fuertemente arraigado a la identidad nacional desde la década de 1930, cuando el país sufrió una de sus crisis económicas más fuertes y el sacerdote Domingo Falgioni, vinculado a los Círculos de Obreros Católicos, impulsó la devoción al santo como intercesor para conseguir trabajo.

El sacerdote promovió una imagen de San Cayetano junto al Niño Jesús y una espiga de trigo, que terminó consolidando su identificación popular como patrono del pan y del trabajo.

Ahora, con el santo patrono del pan y del trabajo, en los días previos al 7 de agosto se realiza la tradicional novena, un ciclo de nueve jornadas de oración que comienza el 29 de julio y que se reza en todas las misas del santuario de Liniers. Cada día está dedicado a una intención distinta -el trabajo, los enfermos, los migrantes, la Patria, las familias, entre otras- como preparación espiritual para la fiesta patronal. El punto culminante llega el día central, cuando el santuario porteño, ubicado en la calle Cuzco 150 y fundado en 1875, recibe a una multitud de fieles que peregrina desde distintos puntos del país e incluso de naciones limítrofes.

Quién fue Cayetano de Thiene: la historia detrás del santo

Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, en el seno de una familia de posición económica acomodada. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y, tras ejercer como secretario privado del papa Julio II, decidió orientar su vida hacia el sacerdocio, al que accedió en 1516. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, una congregación que promovía una vida austera y de entrega hacia los sectores más vulnerables.

A lo largo de su vida se dedicó a asistir a personas pobres y enfermas, y renunció voluntariamente a sus bienes materiales. Finalmente, fue beatificado en 1629 y canonizado por el papa Clemente X en 1671.

¿Es feriado el 7 de agosto en Argentina?

Pese a la magnitud de la convocatoria en Argentina, el 7 de agosto no constituye un feriado nacional. Sí existen disposiciones locales puntuales: en la provincia de Buenos Aires, la localidad de Berdier (partido de Salto) y el partido de San Cayetano cuentan con jornadas no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para el comercio y la industria la adhesión es optativa. En el resto del país, la jornada laboral y comercial se desarrolla de manera habitual.