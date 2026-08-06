Las actividades iniciarán este jueves a las 20 con un festival cultural y popular en el santuario ubicado en Liniers.

Miles de fieles se acercarán este viernes 7 de agosto al santuario de Liniers para celebrar a San Cayetano, patrono del pan y el trabajo. En el lugar se congregan para pedir ayuda en la búsqueda de empleo, por el sustento diario y el bienestar de sus familias. El templo confirmó el cronograma de horarios y actividades, que contempla la realización de misas, bendiciones y la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo".

Las actividades iniciarán este jueves a las 20 con un festival cultural y popular en el santuario ubicado sobre la calle Cuzco 150 y a las 22.45 se realizará el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, ceremonia durante la cual los fieles recibirán una cita amarilla como símbolo de la celebración.

A la medianoche abrirán las puertas del templo para dar comienzo a la Fiesta Grande y a las 8 del viernes tendrá lugar la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, seguida de la bendición de las herramientas de trabajo. La misa central se celebrará a las 11 y será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuarios para quienes no puedan asistir de forma presencial.

¿Por dónde se ingresa al santuario de San Cayetano?

Para ordenar el ingreso de los fieles, la organización dispuso dos modalidades de acceso: una fila destinada a los peregrinos que deseen acercarse a la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio, dejar espigas de trigo y rezar un instante; y otra de ingreso rápido para quienes ingresen al templo a participar de las misas o realizar una oración.

Además de las actividades religiosas, movimientos sociales, organizaciones sindicales y centrales obreras participarán de la Marcha de San Cayetano bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo". Esta partirá desde las inmediaciones del templo de Liniers y avanzará por avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, donde habrá un acto frente a la Casa Rosada.

¿Quién fue San Cayetano?

El santo patrono del pan y el trabajo fue canonizado en 1671. Nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, bajo el nombre de Cayetano de Thiene. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y después de la muerte del Papa Julio II, decidió dedicar su vida a la fe y convertirse en sacerdote.

Desde joven destacó por su profunda fe y por su compromiso con las personas pobres y enfermas. Si bien estudió Derecho, luego decidió dedicar su vida al servicio de Dios y de quienes más lo necesitaban. El papa Julio II lo nombró conde de Thiene, un importante puesto en la Cancillería de los Estados Pontificios.

Con un grupo de diplomáticos logró evitar la guerra entre la República de Venecia y los Estados Pontificios, cuyos resultados podrían haber sido desastrosos. Gracias al acuerdo, Cayetano ganó un gran prestigio y comenzó a sentir los halagos de la gloria.

Sin embargo, seguir con el camino de Jesús era lo que su vida necesitaba. Según explicó él: "Siento que día a día mi vida suspira por amar a Dios. Mis años de abogado me enseñaron que el pueblo necesita palpar a Dios a través de las obras de los cristianos, de su acción, de sus enseñanzas, de su entrega. Quisiera hacer siempre la voluntad de Dios: esto deseo, y a esto aspiro. Ahora voy a dar otro rumbo a mi vida. Mi camino es dejar todo sin mirar atrás. Uniré mi propia vida a la Cruz de Cristo. Seré sacerdote".

Finalmente, a los 36 años -el 30 de septiembre de 1516- fue ordenado sacerdote. Así comenzó su acción apostólica en Venecia. También fue uno de los fundadores de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, con el objetivo de renovar la vida de la Iglesia mediante la oración, la sencillez y el servicio. Durante el resto de su vida promovió la confianza en la Providencia de Dios, alentando a las personas a vivir con esperanza y solidaridad.

Murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Con el paso del tiempo fue reconocido como el patrono del pan y del trabajo, y millones de fieles lo invocan para pedir ayuda en la búsqueda de empleo, el sustento diario y el bienestar de sus familias. Su ejemplo continúa inspirando a vivir con fe, generosidad y amor por los más vulnerables.