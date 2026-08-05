Cómo refinanciar las deudas de tarjeta de crédito en Banco Nación: opciones y requisitos

La iniciativa apunta a simplificar el acceso a un plan de financiación para los usuarios que mantienen saldos pendientes en sus plásticos emitidos por la entidad.

El Banco Nación lanzó una nueva herramienta para que sus clientes puedan refinanciar de manera totalmente digital las deudas de tarjetas de crédito. La gestión se realiza desde la aplicación BNA+ y está disponible para quienes reúnan las condiciones establecidas por la entidad, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La iniciativa apunta a simplificar el acceso a un plan de financiación para los usuarios que mantienen saldos pendientes en sus plásticos emitidos por la entidad. El proceso permite conocer las condiciones del préstamo, aceptar la propuesta y completar la operación desde un teléfono celular o una computadora.

Desde el Banco Nación explicaron que el trámite fue incorporado dentro de la plataforma digital de la entidad con el objetivo de agilizar la gestión de este tipo de financiamiento y ofrecer una alternativa para reorganizar las obligaciones de los clientes.

Tarjetas de créditos | ¿Quiénes pueden acceder al plan para renfinanciar deudas del Banco Nación?

La refinanciación está dirigida a clientes del Banco Nación que posean tarjetas de crédito emitidas por la entidad y cuenten con una oferta disponible para este producto. La propuesta se consulta directamente desde la aplicación BNA+, donde el sistema informa si el usuario reúne las condiciones para acceder al plan.

El procedimiento es completamente virtual. Una vez que el cliente ingresa a la aplicación con su usuario, debe dirigirse a la sección de préstamos o productos disponibles, revisar la oferta de refinanciación y consultar las condiciones del crédito, incluyendo el monto, la cantidad de cuotas y el costo financiero correspondiente. Si está de acuerdo, puede aceptar los términos y confirmar la operación desde la misma plataforma.

Entre los requisitos figura contar con una cuenta habilitada en el Banco Nación, tener acceso a la aplicación BNA+ con la identidad digital validada y disponer de una oferta de refinanciación precalificada. La aprobación depende de la evaluación crediticia que realiza la entidad para cada cliente, por lo que la disponibilidad del beneficio puede variar según la situación particular de cada usuario.

Una vez aceptada la propuesta, el préstamo se destina a cancelar la deuda de la tarjeta de crédito alcanzada por la operación. A partir de ese momento, el cliente comienza a devolver el financiamiento de acuerdo con el plan de cuotas informado por el banco al momento de la contratación.

El Banco Nación recomienda que, antes de confirmar la refinanciación, los usuarios revisen el monto total a financiar, la tasa de interés, el costo financiero total y el cronograma de pagos, ya que esos datos forman parte de la oferta personalizada que se muestra en la aplicación.