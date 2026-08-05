Llega a la Argentina el primer club de suscripción de vinilos: cómo funciona el proyecto que busca democratizar la cultura del vinilo

Llega a la Argentina el primer club de suscripción de vinilos: cómo funciona Noize Record Club

Los amantes de los vinilos en Argentina ahora tendrán un club de curaduría hecho a su medida. Se trata de Noize Record Club (NRC), el primer servicio de suscripción con ediciones exclusivas de vinilos de artistas argentinos y latinoamericanos, acompañadas siempre de una Revista Noize para conocer más en detalle el universo de cada álbum.

El Club lleva más de una década en Brasil y ahora desembarca en el territorio argentino para aquellos que disfrutan escuchar la música de manera más nítida y apuestan por lo físico. En diálogo con El Destape, Rafael Rocha, uno de los fundadores de Noize y director creativo de la propuesta, explicó que el objetivo es "ayudar a fomentar la escena local de manera que crezca aún más la cultura del vinilo y se vuelva más democrática".

Llega el primer club de suscripción de vinilos a la Argentina: así serán las ediciones exclusivas

Noize Record Club nació en 2014 en Brasil y, tras posicionarse como uno de los principales motores de la cultura vinilo brasileña, decidió expandirse. "Siempre admiramos la cultura argentina y la manera que tienen de abrazarla. Desde muy jóvenes, cuando empezamos, ya teníamos ganas de traer el Club para acá", aseguró Rocha.

El funcionamiento del Club es simple: cada dos meses, el día 5 se revela un nuevo lanzamiento y lo envía a sus suscriptores. El kit incluye una copia en vinilo exclusiva, fabricada bajo demanda y de manera limitada, y un ejemplar impreso de la revista Noize, dedicado por completo al universo de ese álbum y su artista.

Según adelantó Rocha, en un principio las entregas serán de artistas de la escena emergente argentina. En sus palabras, se priorizará "lo independiente, cuya diversidad y riqueza son asombrosas". "También vamos a incluir artistas clásicos locales y sumaremos algunos de Latinoamérica", adelantó.

Además, cada lanzamiento incluirá una edición de la Revista Noize creada en base a pautas conversadas con el artista para lograr contar su universo. Los ejemplares contarán con: entrevistas con sesión de fotos, artículos abordando las temáticas del álbum y sus referencias e inspiraciones personales.

"Noize surgió primero como una revista hace 20 años en Brasil y luego hace 10 nos convertimos en Club de Vinilos junto con la revista. Tenemos mucho bagaje y contenido recopilado que usamos para enriquecer cada edición", destacó el director creativo.

Así será la primera entrega del Club de la mano de Camionero

El debut del Club en Argentina será con una entrega de un vinilo exclusivo de Todo lo sólido se desvanece en el aire, el segundo álbum de Camionero, el dúo de rock integrado por Joan Manuel Pardo y Santiago Luis. Editado a fines de 2023, este disco marcó un punto de inflexión para ambos, que por entonces ampliaron su circuito de shows, extendieron sus giras y replantearon su vida diaria para darle prioridad a la banda.

Su vinilo será azul translúcido y le regalará una edición diferente a un álbum que fue crucial para el dúo. Las canciones de Todo lo sólido se desvanece en el aire lograron condensar no solo el momento de evolución para Camionero, sino también un clima de época en el país en un contexto general de crisis económica y cambios sociales.

La primera entrega contará con un vinilo edición limitada de Camionero

En su esencia, el álbum se posiciona como una versión superadora del retro rock, a base de guitarras que celebran el fuzz. Las melodías por momentos invocan al rock nacional argentino de fines de los 60 y principios de los 70s, con rastros de blues y psicodelia rioplatense.

¿Cómo suscribirse y ser parte de la propuesta de NRC?

La suscripción al club de vinilos ya está disponible en la página oficial de Noize Récord Argentina, los interesados pueden adquirir una edición única o sumarse a la suscripción bimestral: