Internaron a Rubén Rada y preocupa su salud: "Un cuadro respiratorio complejo"

El reconocido músico Rubén Rada fue internado en las últimas horas y la noticia generó preocupación entre sus seguidores. Los detalles sobre el estado de salud del artista de 83 años, que se encuentra en una clínica de Montevideo, Uruguay.

La noticia la dio a conocer el noticiero radial Informativo Sarandí, que reveló que Rubén Rada atraviesa "un cuadro respiratorio complejo" luego de ser diagnosticado con una neumonía bilateral. Si bien por el momento no trascendió un parte médico oficial sobre la evolución del artista, el canal uruguayo Telemundo reveló que "se encuentra evolucionando favorablemente" y que está "de muy buen ánimo".

Los antecedentes de salud de Rubén Rada

Los antecedentes de salud del "Negro" Rada, quien continúa activo con presentaciones y lanzamientos a pesar de su edad, se remontan al 2015 cuando debió someterse a una angioplastía coronaria. Dos años más tarde fue hospitalizado durante tres días debido a un pico de presión arterial.

Hasta su última internación, el "Negro" se encontraba en plena actividad de lanzamientos musicales: su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. Los envíos pueden disfrutarse a través de su canal de YouTube.

Las próximas presentaciones del "Negro" Rada están previstas para el 10 y 11 de octubre, fechas en las que el artistas participará en un homenaje a la banda de rock uruguaya de los '70 Tótem, junto a Daniel Lagarde y Santiago y Amiejenda.