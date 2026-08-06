La preocupación crece entre los fanáticos de Denisse González, la exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe), que continúa internada hace más de una semana en una clínica porteña. En medio del silencio en redes que generó alarma entre sus seguidores, su novio, Bautista Mascia, decidió hablar.

Qué dijo Bautista Mascia sobre la salud de Denisse González

Este miércoles, luego de un día casi sin actividad en las redes sociales de la pareja, algo que disparó la preocupación de sus fans, Mascia compartió por la noche algunas historias de Instagram. Mientras Denisse se entretenía armando un muñeco Lego de Simba, el cantante se mostró descansando en la habitación de la clínica. "¡Venimos metiéndole! Gracias por preocuparse. Todo va a estar bien", escribió el ganador de Gran Hermano 2023/2024.

El posteo de Bautista Mascia.

Es la segunda vez que el cantante uruguayo se expresa públicamente sobre la situación de su pareja. Días atrás, a través de X, había agradecido el acompañamiento de sus seguidores: "Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto". También había contado cómo atraviesan el momento: "Estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también". Y pidió a sus followers: "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse".

Cómo sigue la salud de Denisse González

La modelo continúa internada porque sus análisis no muestran la mejora esperada en el conteo de plaquetas, fundamental para las defensas del organismo. Ella misma detalló la evolución de su cuadro en sus redes: "Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo".

Según había contado en publicaciones anteriores, sus valores llegaron a caer hasta 3.000 plaquetas, muy por debajo del rango normal de entre 110.000 y 450.000. "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí", cerró Denisse, mientras los médicos continúan de cerca su evolución en busca de determinar la causa del cuadro.