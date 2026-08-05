Cuánto gana un albañil en agosto 2026: el salario por día y por hora

Los trabajadores de la construcción comenzaron agosto con una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

El incremento del 1,9%, correspondiente al último tramo de la negociación para el período junio-agosto, ya impacta en las escalas salariales y define los nuevos valores por hora que percibirán los albañiles y el resto de las categorías comprendidas en el convenio colectivo.

Salarios en agosto confirmado

Cuánto gana un albañil por hora en agosto de 2026

Los salarios varían según la categoría del trabajador y la región del país en la que presta servicios.

Zona A

(Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y gran parte del resto del país)

Oficial especializado: $7.420 por hora .

. Oficial: $6.348 por hora .

. Medio oficial: $5.866 por hora .

. Ayudante: $5.399 por hora .

. Sereno: $980.858 mensuales.

Zona B

(Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $8.237 por hora .

. Oficial: $7.049 por hora .

. Medio oficial: $6.502 por hora .

. Ayudante: $6.020 por hora .

. Sereno: $1.092.719 mensuales.

Zona C

(Santa Cruz)

Oficial especializado: $11.392 por hora .

. Oficial: $10.680 por hora .

. Medio oficial: $10.306 por hora .

. Ayudante: $10.007 por hora .

. Sereno: $1.639.782 mensuales.

Zona C Austral

(Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $14.841 por hora .

. Oficial: $12.695 por hora .

. Medio oficial: $11.732 por hora .

. Ayudante: $10.798 por hora .

. Sereno: $1.961.716 mensuales.

Salarios cuánto cobran

Cuánto gana un albañil por día

El convenio de la UOCRA fija los salarios por hora, por lo que el ingreso diario dependerá de la cantidad de horas trabajadas. Como referencia, una jornada de 8 horas arroja los siguientes valores aproximados para la Zona A:

Oficial especializado: $59.360 por día .

. Oficial: $50.784 por día .

. Medio oficial: $46.928 por día .

. Ayudante: $43.192 por día.

En las provincias alcanzadas por el adicional por zona desfavorable, los ingresos diarios son superiores debido a las escalas salariales más elevadas.

El aumento acordado por la UOCRA

El acuerdo paritario firmado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estableció un esquema de aumentos escalonados para el trimestre:

Junio: incremento del 2,1% .

incremento del . Julio: aumento acumulativo del 2% .

aumento acumulativo del . Agosto: suba del 1,9%, que completa el cronograma previsto.

Con la aplicación del último tramo, quedaron vigentes las escalas salariales que regirán hasta que el gremio y las cámaras empresarias vuelvan a reunirse para negociar una nueva actualización de los haberes del sector.