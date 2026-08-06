Dónde queda Calchín, donde nació Julián Álvarez: mapa y ubicación de la casa

Antes de los grandes estadios de Europa, los títulos con River y el salto al fútbol internacional, la historia de Julián Álvarez comenzó en un pequeño pueblo del interior de Córdoba. Calchín, ubicado en el departamento Río Segundo, es la localidad donde nació el delantero argentino y donde dio sus primeros pasos con una pelota. La localidad está sobre la ruta provincial 13, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Con el paso de los años, el nombre de Calchín quedó inevitablemente asociado al de “La Araña”. El futbolista llevó la identidad de su pueblo a River Plate, al Manchester City, al Atlético de Madrid y a la Selección Argentina. La Liga Profesional y los grandes escenarios europeos quedaron muy lejos de aquel potrero cordobés, pero el vínculo con su lugar de origen se mantuvo como una de las marcas de su historia.

Dónde queda Calchín, el pueblo de Julián Álvarez

Calchín es una localidad del departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba, ubicada sobre la ruta provincial 13 y a unos 110 kilómetros de la capital cordobesa. También se la conoce como Estación Calchín y forma parte de una zona cuya actividad económica está fuertemente vinculada al campo.

El pueblo conserva la dinámica característica de muchas localidades del interior argentino: una comunidad pequeña, instituciones locales, clubes deportivos y una vida social estrechamente relacionada con las familias que viven allí desde hace generaciones. Para ubicarlo en el mapa, el punto de referencia más importante es la ruta provincial 13, que atraviesa la localidad y conecta a Calchín con otras poblaciones de la región. Desde Córdoba capital, el trayecto es de unos 110 kilómetros.

La casa de Julián Álvarez y los recuerdos de su infancia

La historia de Julián en Calchín también está vinculada a su familia y a la casa en la que creció. En entrevistas, el futbolista mostró distintos espacios de su entorno familiar y recordó los lugares que fueron importantes durante su infancia.

Entre esos recuerdos aparecen trofeos, pelotas y fotografías de sus primeros años, además de imágenes vinculadas a su carrera profesional y a la Selección Argentina. También forman parte de ese universo familiar sus hermanos, Rafael y Agustín, con quienes compartió buena parte de su infancia y su pasión por el fútbol.

Sin embargo, aunque existe interés por conocer dónde está exactamente la casa donde nació o creció Julián Álvarez, su ubicación precisa no es un punto turístico público y no corresponde difundir una dirección particular. Para quienes quieran conocer las raíces del futbolista, el recorrido más representativo pasa por los espacios públicos de Calchín y, especialmente, por el club donde comenzó a jugar.

Ese dato sí está documentado: el Club Atlético Calchín fue el lugar donde Julián dio sus primeros pasos futbolísticos. La institución se convirtió con los años en uno de los principales símbolos de la relación entre el jugador y su pueblo.

El Club Atlético Calchín: donde empezó la historia de “La Araña”

Si hay un lugar que permite entender el origen futbolístico de Julián Álvarez, es el Club Atlético Calchín. Allí jugó durante su infancia antes de dar el salto hacia estructuras de formación más grandes y, posteriormente, llegar a River Plate.

La relación con la institución nunca se rompió. Después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Julián regresó a Calchín y fue recibido por una multitud. En aquella celebración fue nombrado Ciudadano Ilustre de la localidad, mientras que el estadio del club pasó a llevar su nombre.

El homenaje no quedó solamente en el nombre de la cancha. En 2023, el club inauguró además un mural dedicado al delantero, lo que consolida el vínculo entre el futbolista y la institución que lo vio crecer.

La escena tiene algo de círculo perfecto: el chico que salió de un pueblo cordobés para intentar llegar al fútbol grande terminó regresando como campeón del mundo. En diciembre de 2022, su vuelta a Calchín generó una celebración multitudinaria y convirtió durante algunas horas al pequeño pueblo en uno de los centros de atención del fútbol argentino.